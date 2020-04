Édgar Melgarejo anuncia que accionará contra empresario

El ex titular de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil ( Dinac ) Édgar Melgarejo anunció en Monumental 1080 AM que iniciará acciones legales contra el empresario Ignacio Pidal. Lo trató de megalómano.

Pidal denunció en la misma emisora que Melgarejo aparentemente le pidió que sobrefacture precios de algunos productos, como camas.

"Había mencionado que ya no iba a hablar, pero quiero anunciar que ya he promovido acciones legales contra este ciudadano. Quiero que todo esto se esclarezca en los estrados judiciales, es difícil debatir por los medios de comunicación", dijo el ex titular de la Dinac.

Melgarejo aseguró que el empresario que lo salpica en hechos de corrupción es una persona “desequilibrada”. “Creo que él viene sosteniendo una mentira, un megalómano, que vino en un momento tan sensible a instalar dudas y distorsionar la lucha contra este virus”, acusó.

El ex titular de la Dinac explicó que realizó gestiones para proveer de logística a los importadores y que nunca vendió nada al Ministerio de Salud.

"En mi caso estuve en el apoyo logístico y procurar que en tiempo oportuno lleguen los insumos. Este señor viene manipulando todo, pero jamás hubo una intención de generar negocio de esto", señaló.

Édgar Melgarejo dijo que no sabe si el empresario que lo acusa es parte de una guerra política que busca desprestigiar el trabajo del presidente de la República, Mario Abdo Benítez.

El ex funcionario del Estado reconoció que mantuvo reuniones con Pidal y otros representantes de proveedores de insumos médicos de modo a facilitar los procesos para la compra de los mismos.

"Nunca hubo mala intención, muchas personas estuvimos en esto", aseguró el ex titular de la Dinac.

