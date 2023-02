Imágenes inéditas muestran ruinas casi intactas del Titanic

En las imágenes, publicadas en la cuenta de YouTube del instituto oceanográfico, se observan los retos de la embarcación, cubierta de herrumbres y plantas marinas.

El video fue grabado en una expedición que permitió que el ojo humano viera por primera vez los restos de la embarcación que se hundió en el Atlántico norte en abril de 1912.

La proa, que sirvió de escenario en la película de Cameron a una romántica escena entre Rose, protagonizado por Kate Winslet, y Jack, encarnado por Leonardo DiCaprio, se observa nítidamente en el video casi intacta a pesar del pasar de los años.

