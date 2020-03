Hugo Volpe niega vínculos con bufete salpicado en el caso de Ronaldinho

En una entrevista concedida a Monumental 1080 AM , Hugo Volpe señaló que desde que renunció a su cargo de viceministro de Política Criminal, el pasado 20 de enero, se dedica a ser abogado independiente.

El ex fiscal había tomado la defensa de la empresaria Dalia López, representante de la Fundación Fraternidad Angelical, una de las personas que trajeron al país a Ronaldinho y su hermano. Pero en unas horas decidió no llevar más el caso por no contar con información completa.

Por su fugaz representación a la empresaria fue vinculado al bufete Hernandarias, del que forma parte el ex canciller Rubén Melgarejo Lanzoni.

En sentido, Volpe reconoció que esa interpretación se pudo haber dado porque el día de la conferencia de prensa, donde se presentó como abogado de Dalia López, estuvo acompañado de Guillermo Yaluff, quien sí mantiene relaciones con el citado estudio de abogados, aseguró.

El equipo de abogados de la empresaria estuvo conformado al principio por ellos dos y William Armoa, quienes acabaron renunciando a la defensa.

Hugo Volpe acotó que su actuación fue netamente jurídica en el caso. No obstante, admitió que Yaluff le propuso llevar el caso. Posteriormente, detalló que mantuvieron una entrevista con la cliente, en la Productora Cerebro, a los efectos de recabar información para la defensa.

En el marco de estos hechos, Melgarejo Lanzoni presentó su renuncia más temprano al cargo de asesor ad honorem del Ministerio del Interior. Desmintió también que haya relación entre el ex viceministro y el equipo de abogados del que forma parte.

Mientras, Ronaldo de Assis Moreira y su hermano Roberto están imputados por uso de documentos públicos de contenido falso y desde el sábado cumplen prisión preventiva en la Agrupación Especializada.

La Fiscalía también emitió una orden de detención en contra de la empresaria Dalia López.

Los actuales abogados de la mujer anunciaron que, próximamente, la presentarán ante la Justicia. Según Volpe, tiene problemas de salud que persisten desde el mismo día que debió presentarse el pasado jueves a la conferencia de prensa con los medios.