Al respecto, indicó a radio Monumental 1080 AM, que dicha firma fue un acuerdo para que desde el Ministerio de Hacienda “se vea la posibilidad del aumento desde el punto de vista presupuestario”.

“El ministro de Hacienda (Óscar Llamosas) me dejó en claro que no hay ninguna posibilidad de que eso ocurra, no es que nos comprometimos para que se dé (aumento de sueldo)”, aclaró el segundo del Poder Ejecutivo.

En ese sentido, remarcó que el compromiso era formar una mesa de trabajo, pero Hacienda ya le comunicó que no existe ninguna posibilidad de reajustar el salario en la Función Pública.

El Presupuesto General de la Nación es considerado como la ley más importante del país, ya que en él se contemplan los recursos con los que contarán las instituciones para su funcionamiento.

Hugo Velázquez asegura que no prometió aumento salarial a funcionarios públicos



"Esa firma fue a los efectos de analizar el pedido con Hacienda. El ministro ya me dijo que no existe tal posibilidad", sostuvo el vicepresidente de la República.#AM1080 pic.twitter.com/2XYCJp2XY8 — Monumental AM 1080 (@AM_1080) April 4, 2022

Todo esto se dio en pleno año electoral, donde Velázquez es precandidato a presidente por el movimiento oficialista, Colorado Añetete, para las elecciones 2023-2027.