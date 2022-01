Hugo Velázquez anuncia nuevo movimiento para precandidatura

"Un grupo de senadores está impulsando el llamado a los distintos líderes de los distintos movimientos para conformar un nuevo movimiento. Estamos trabajando en eso", afirmó. No obstante, señaló que aún no se tiene un nombre y que "todos juntos se enterarán del nuevo movimiento" que sería lanzado en la quincena de enero.

Argumentó que la creación de un nuevo movimiento obedece a la intención de aglomerar a diversos movimientos que apoyan su precandidatura, aunque aclaró que la "columna vertebral" siempre será el movimiento Colorado Añetete, del presidente Mario Abdo Benítez.

"Hay muchos líderes y referentes importantes que vienen de Honor Colorado, de Esperanza Republicana, de Participación Republicana, de Compromiso Republicano y también muchos movimientos regionales que también se van a incorporar para acompañar esta candidatura", precisó.

Velázquez destacó que tiene "el 100% del acompañamiento" del presidente Abdo, según lo reveló este lunes a su salida de una reunión con el mandatario en el Palacio de López.

Sobre los nombres que se barajan para su vicepresidente fue tajante al decir: "yo voy a definir quién me va a acompañar". No descartó que se trate de una mujer su compañera de chapa. También dejó abierta la posibilidad que su vicepresidente pueda ser de otro partido político.

"Nosotros nos propusimos que en diciembre y enero los convencionales hagan la consulta al pueblo colorado sobre lo que quieren: si quieren abrir el partido a otros sectores que no sean colorados o vamos a mantenernos con una candidatura exclusivamente de colorados", comentó el segundo del Ejecutivo.

Reiteró su posición sobre su contrincante Santiago Peña y sostuvo que el ex ministro de Hacienda no tiene liderazgo y que actuará conforme a lo que dicte el ex presidente Horacio Cartes, quien es el que lleva adelante su candidatura.

"Él (por Peña) no tiene ninguna candidatura o liderazgo autónomo", afirmó Velázquez. No obstante, reconoció que es lógico que Peña encabece las encuestas, ya que lleva más de cuatro años con su postulación, mientras que, por el contrario, como segundo del Ejecutivo recién lanzó su precandidatura en octubre pasado.

"Nos alienta bastante la manera en que estamos creciendo y la manera en que él (por Peña) está bajando", añadió.

Asimismo, calificó como poco ético la visita pública de la directora del Registro Electoral, María Teresa Peralta, al líder del movimiento Honor Colorado, Horacio Cartes.

Sobre su reunión con el presidente, Velázquez señaló que giró en torno a las leyes que hacen a la reforma del Estado, las cuales siguen estancadas en el Congreso Nacional y apuntó a que le fue encomendado gestionar el tratamiento de los proyectos apenas inicie el periodo legislativo.

En ese sentido, agregó que espera que los parlamentarios cumplan con su compromiso, más allá de las posiciones políticas que tendrán este año.