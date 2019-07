Hospital de IPS no tiene permiso para desagüe cloacal, aclara Mades

El Hospital Ingavi no se puede habilitar por falta de desagüe cloacal.

Desde el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible aclararon que no existe ningún tipo de autorización para el vertido de los efluentes del IPS Ingavi al arroyo San Lorenzo.

A través de un comunicado, se explica que se realizó una reunión con técnicos del IPS y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, en donde se acordó que el hospital presentará ante el Mades un ajuste al Plan de Gestión Ambiental aprobado en el Estudio de Impacto Ambiental.

Este ajuste será analizado por los técnicos del Ministerio del Ambiente sobre los parámetros de viabilidad de los efluentes que salen de la planta de tratamiento.

"Mientras esta información o documentación no sea arrimada por los técnicos del IPS, el Mades no puede analizar ningún permiso al respecto. Hasta el momento, los estudios requeridos no fueron acercados hasta la institución", señala el texto.

La publicación del Mades se realiza luego de que este miércoles el director de Infraestructura del IPS, Gustavo Masi, haya manifestado que el Hospital Ingavi obtendrá una licencia provisoria del Mades para su desagüe cloacal, hasta tanto el MOPC culmine las obras de una planta de tratamiento en la ciudad de San Lorenzo.

El desacuerdo entre el IPS y el MOPC estalló este martes a raíz de la falta de una licencia ambiental para el sumidero y el tratamiento de efluentes del Hospital Ingavi.

Esta situación impide que se habilite el nuevo centro asistencial.