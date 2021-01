Las hijas del ex vicepresidente de la República Óscar Denis se reunieron con miembros de la Comisión Permanente del Congreso Nacional.

En conferencia de prensa, Beatriz Denis, hija del ex vicepresidente de la República secuestrado Óscar Denis, señaló que no existen avances en la búsqueda de los secuestrados, por lo que solicitaron a la Comisión Permanente del Congreso Nacional sumar esfuerzos para obtener la liberación de Denis, Edelio Morínigo y Félix Urbieta.

“No es la primera vez que estamos viniendo a golpear puertas y lo vamos a seguir haciendo, vamos a seguir viniendo las veces que fueran necesarias. Vinimos a contar todo lo que como familia estamos pasando y estamos realizando, a pedir la solidaridad de esta comisión, que no se olviden que hay tres personas que están siendo privadas de su libertad”, mencionó la vocera.

Reiteró la obligación del Estado en garantizar lo establecido en la Constitución Nacional, “que no sea una ley muerta, sino que sea una verdad”, en referencia al derecho a la libertad y la seguridad.

Nota relacionada: Familiares de Denis irán al Congreso

“Pedimos que se unan al clamor de que vuelvan los tres, de que nos ayuden con las diferentes alternativas que tenemos como familia, ya sea a nivel nacional, personal, internacional. Que analicemos, que trabajemos todos juntos para que todos juntos tengamos ese resultado que queremos, que es que vuelvan los tres”, insistió.

Dijo que pusieron esto en conocimiento de la Comisión Permanente, para que sus miembros puedan interiorizarse y analizar las alternativas factibles para que vuelvan los tres secuestrados.

Beatriz Denis admitió que la familia se vio afectada por la negativa del Gobierno en solicitar la cooperación de la Cruz Roja Internacional. Agregó que entiende la posición como Gobierno, pero seguirán insistiendo.

Lea más en: Gobierno oficializa rechazo a mediación de la Cruz Roja

Al respecto, lamentó que a pesar de la intermediación de la Iglesia Católica, lastimosamente no hay avances. “Ni con la Iglesia, ni con la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) no tenemos novedad, noticia, no sabemos nada lastimosamente”, indicó.

Mencionó que llegaron hasta el Congreso Nacional para pedir apoyo y solidaridad y negó que la intención sea solicitar esta mediación para que el Poder Ejecutivo retroceda y pida ayuda a la Cruz Roja.

Evaluarán alternativas

El presidente de la Comisión Permanente, Raúl Latorre, expresó la solidaridad del Congreso para con los familiares de la familia Denis y de los otros secuestrados. Además, sostuvo que “lidiar con el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) debe ser una prioridad del Gobierno Nacional”. En ese sentido, reconoció la necesidad de fortalecer la mejor coordinación entre los poderes del Estado.

Latorre no descartó la alternativa de solicitar ayuda internacional, pero afirmó que deberá ser analizada mediante un trabajo técnico diplomático, teniendo en cuenta los beneficios y las consecuencias de ello. Y destacó la participación de la Iglesia.

También puede leer: Óscar Denis, el secuestro que pone en aprietos al Gobierno

Igualmente, remarcó la necesidad de una reingeniería presupuestaria para hacer frente al grupo criminal, sobre todo en el fortalecimiento de las campañas de promoción.

“Entendemos que se necesita fortalecer la salud y la educación, pero hay otros aspectos de la realidad nacional que deben ser atendidos, como la garantía de seguridad y la libertad de cada ciudadano”, señaló.

El ex vicepresidente Óscar Denis fue secuestrado en setiembre del año pasado en la estancia Tranquerita, en Bella Vista Norte, lugar donde fue abandonada la camioneta del político, junto con panfleto del EPP.