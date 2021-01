Gobierno oficializa rechazo a mediación de la Cruz Roja

El Gobierno oficializó ayer desde la Cancillería Nacional que no pedirá la mediación del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), tal como lo solicitó la familia del ex senador Óscar Denis, secuestrado por el grupo denominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), porque no se reúnen los presupuestos jurídicos para que ello pueda darse.