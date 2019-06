Hermana de Velázquez dice que pagó millonario viático

La funcionaria participó de un curso denominado Especialización en Gestión de Gobierno y Campañas Electorales, organizado por la Universidad Columbia (Paraguay) y la Universidad Camilo José Cela (España), en la ciudad de Madrid, España, del 10 al 23 de junio.

El pedido fue aprobado por el Departamento de Formación y Capacitación de la ANDE, pero rechazado por el presidente Pedro Ferreira, según aclaró el gerente comercial Luis Torres, quien tomó la presidencia interina, ya que el titular también se encuentra en España, encabezando una comitiva integrada por el gerente técnico, el director de Gestión Regional y el director de Planificación, para un encuentro con representantes del Banco Mundial, sobre inversiones.

La comitiva compartió vuelo con la funcionaria, aunque cada uno tomó rumbos distintos.

Desmentido. Carmen Velázquez aseguró, a través de las redes sociales, que ella misma corrió con los gastos del curso. “Cumplo en informarles que el viaje del curso de especialización en Gestión de Gobierno lo he pagado yo. Los malintencionados de siempre queriendo congraciarse con la ciudadanía, aquellos populistas de siempre, solo informan medias verdades. En el documento que he presentado está muy claro que yo me hacía cargo del costo del curso”, expresó.

Detalló que el monto del hospedaje, de USD 600, y del pasaje, USD 1.500, corrió por su cuenta, al igual que su viático y alimentación. “De mi bolsillo. Eso no publicaron. Lo que por ahí circula es parte de la documentación interna, pero incompleta”, apuntó.

Comunicado. La ANDE también emitió un comunicado para informar “que no se ha realizado pago alguno relacionado a dicho concepto (viático)”.

Becas. Luis Torres explicó que la ANDE concede frecuentemente becas para sus funcionarios, tanto en América como en Europa para cursos de formación. Pero no siempre se otorgan los pedidos de los interesados.

“No todo lo que piden los funcionarios se concede. Una cosa es pedir y otra es que se autorice y se realice el pago”, comentó.

La filtración del documento generó una serie de críticas en las redes sociales, donde la mayoría se lanzó contra la funcionaria y la entidad eléctrica.

Los internautas cuestionaron que mientras la ciudadanía hace malabares para abonar los siderales montos que vienen cada mes en concepto de energía eléctrica, en muchos casos sobrefacturados, según denuncias, no cesan los despilfarros y mal uso de los recursos para los grupos privilegiados.

Sin embargo, para este caso, tanto la afectada como la institución negó haber otorgado el millonario monto.

Préstamos. Antes de viajar a Europa, el presidente de la ANDE, y Benigno López, ministro de Hacienda, se reunieron con los integrantes de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Senado, para presentar los alcances del préstamo de USD 170.000.000 que otorgará el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y que tiene que ser aprobado. Ferreira explicó que los recursos se utilizarán para mejorar los sistemas de transmisión y distribución, lo que permitirá además que Paraguay pueda contratar el 100% de la energía que le corresponde en las binacionales.