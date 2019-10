De todos los proyectos barajados para extender las adaptaciones audiovisuales de Game of Thrones , el protagonizado por Naomi Watts era el que más lejos había llegado hasta el momento.

Este proyecto ahora cancelado contaba ya con un primer episodio rodado (conocido en la industria como piloto, para ofrecer una impresión previa antes de decidir si sale adelante una hipotética serie), pero finalmente HBO apostó por no continuar el universo de Game of Thrones (Juego de Tronos) por este camino y no desarrollará esta serie.