Hasta ahora la ANR logró el consenso en cuatro ciudades

El secretario privado adjunto de Mario Abdo Benítez, Mauricio Espínola, refirió que en Villa Florida se está trabajando sobre la figura del actual intendente, Michel Flores. “Va por buen camino el consenso en Villa Florida”, indicó. Flores es un joven intendente que forma parte del movimiento Honor Colorado, específicamente del equipo del diputado Derlis Maidana.

Otro lugar en donde ya se llegó a un acuerdo es en la capital del Departamento de Misiones, en San Juan. El candidato a intendente será el actual concejal departamental por Colorado Añetete José Luis Benítez, destacó Espínola.

Fernando Ramírez es el candidato de consenso en Pilar, donde el jueves se realizó el lanzamiento de su candidatura. El mismo se formó como politólogo en Taiwán.

En Curuguaty, el sábado se cerró la unidad entre Añetete y Honor Colorado. El candidato es Nelson Martínez, quien buscará su reelección como jefe comunal. El gobernador César Ramírez, por su parte, se candidatará a presidente de seccional de la ciudad y buscará ocupar un lugar en la Junta de Gobierno.

El secretario de Marito mencionó además que en el transcurso de la semana se estarían definiendo candidatos en algunas cabeceras departamentales.

No obstante, dejó en claro que tanto Marito como otros actores políticos señalaron que de no haber consenso se insta a una sana competencia. “Donde no hay consenso, todos tienen derecho a competir”, precisó.

ASUNCIÓN. En la capital se ve muy difícil la posibilidad de que haya una candidatura de consenso, ya que existen cinco precandidatos que lanzaron sus candidaturas.

“Si es que hay una señal entre los oficialistas Julio Ullón y Marín Arévalo, yo creo que se puede empezar a construir el diálogo de consenso”, indicó Espínola.

Hugo Ramírez, de Honor Colorado; Ullón y Arévalo, de Añetete, y el precandidato independiente Juan Brunetti buscan la chapa.

La fecha tope para definir el consenso será el 15 de marzo, pero todo dependerá de la aprobación o no del desdoblamiento de las elecciones.