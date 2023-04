Hallan cuerpo de mujer asesinada que fue arrojado al río Monday

Se trata de la mujer que fue reportada como desaparecida desde el pasado viernes en Ciudad del Este, pero posteriormente se descubrió que fue víctima de un presunto feminicidio.

Mientras el cadáver era retirado a orillas del río, la fiscala Carolina Rosa Gadea dispuso que se realizara una inspección médica forense, tras la cual se determinó que el cuerpo presenta cinco heridas, por lo que se presume que luchó por su vida, informó el corresponsal de Última Hora Edgar Medina.

La madre de la víctima, Rufina Cabrera, se trasladó desde Yataity del Norte, del Departamento de San Pedro, hasta la zona del río Monday para participar de la búsqueda del cuerpo.

En el sitio, la mujer lamentó a través de NPY lo ocurrido y relató que perdió todo contacto con la fallecida desde hace más de un año, desde que su hija comenzó la relación con el presunto victimario.

Sostuvo que el hombre era bastante posesivo y celoso, que la mantenía amenazada y que incluso constantemente la obligaba a cambiar su número de teléfono, así como se apropiaba de todas sus pertenencias.

Nota relacionada: Hombre confiesa que mató a su pareja y la tiró a un río

"Era muy celoso. No sabía si la golpeaba, pero sí sabía que la amenazaba. Él le quitaba todo a ella, le quitó su auto, su casa, le maltrataba, no le conocía luego al muchacho, pero se casaron parece forzado", expresó la mujer, añadiendo que ahora realizará las gestiones para llevar a sus nietos que quedaron huérfanos y hacerse cargo de ellos.

Mirta Cabrera, de 35 años, desapareció el Viernes Santo, día en que tenía que ir a su trabajo. Como no llegó al sitio, sus compañeros contactaron con su hermana, Doralicia Cubilla Cabrera, para comentarle que no se presentó a trabajar y que no atendía su teléfono.

Tras reportar su desaparición ante las autoridades, la fiscala Emilce Ovelar imputó por violencia intrafamiliar a su pareja, César Benítez, luego de que los investigadores accedieran a datos de que maltrataba de forma constante a la víctima.

Finalmente, el hombre confesó haber asesinado a la mujer, con quien tiene un hijo de 9 meses, tras una discusión que se habría originado por cuestiones personales. Dijo que utilizó un cuchillo para matarla y que tiró el cuerpo al cauce del río Monday.