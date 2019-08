El hecho ocurrió en la noche de este viernes, a las 20.30 aproximadamente, cuando las víctimas regresban a su domicilio desde Villarrica. Al ingresar a su vivienda, fueron sorprendidos por los malvivientes que salieron del fondo de la casa.

Según el informe policial, dos de ellos actuaron con capucha a cara cubierta y otro a cara descubierta con arma de fuego en mano, presumiblemente escopeta. Obligaron a las víctimas a que entregaran todo el dinero que tenían.

Los malvivientes se rebuscaron por todas las piezas, revolviendo todos los objetos y se apoderaron del dinero que estaba en una riñonera, producto del cobro de la venta de caña dulce, que en total oscila G. 61 millones.

Asimismo, se apoderaron de cinco aparatos celulares, para luego darse a la fuga a pie, por el fondo de la vivienda.

Personal del Departamento de Investigación de Hechos Punibles del Guairá se encuentra abocado a la tarea investigaba del hecho, y en ese sentido realizó un allanamiento en la zona. En una vivienda encontraron varias pertenencias de las víctimas, como celulares, whiskies, camperas, entre otros.

Los supuestos autores no se encontraban en la casa, que pertenecería a la madre de uno de los malvivientes. La Policía aún no dio a conocer el nombre de los supuestos autores, para no entorpecer la investigación.