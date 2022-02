Greta, una perrita con cáncer, vende tazas para costear su quimioterapia

En contacto con Última Hora, Nadia Vargas, presidenta de la fundación, señaló que las ventas no solo se realizan a beneficio de Greta, ya que en el refugio hay otros cuatro perritos que están con quimioterapia actualmente. Además, mencionó que anteriormente estaban vendiendo tazas para otra perrita que tenía leucemia, pero que la misma lastimosamente falleció.

TAZAS.jpg Así son las tazas que venden en el refugio Huellitas Paraguay.

En cuanto a Greta, indicó que fue rescatada recientemente de un baldío en el que se encontraba atada. Relató que la mascota estaba embarazada al momento de su rescate, pero que lamentablemente perdió a todos sus cachorritos debido a su enfermedad.

Finalmente, Vargas aseveró que esperan contar con el apoyo de las personas de buen corazón que deseen ayudar a las mascotas, señalando que es muy complicado albergar a tantos perritos y más aún con distintos problemas de salud.

"No es fácil mantener a tantos animalitos sin ayuda del Estado. Estamos activos hace 3 años, pero nos mantenemos mediante el apoyo de las madrinas, de gente que conoce el trabajo y nos brinda su confianza, después están las actividades que hacemos", explicó Nadia.

Por otra parte, la presidenta del refugio dijo que la mascota con más edad del lugar es un perro de 21 años, que fue rescatado del Chaco Paraguayo. "Se llama don Ricardo, tiene muchísima energía, por lo que puede ser tranquilamente adoptado".

Puede interesarle: Murió perro que vendía cupcakes para pagar tratamiento contra cáncer

No obstante, lamentó que muchas veces las personas no quieren adoptar a los perros con edad avanzada, porque piensan que no se van a adaptar o que van a morir pronto.

Por otra parte, dijo que cuentan con perros con distintas discapacidades, como visuales, auditivas, entre otras, manifestando que incluso tienen un perro en silla de ruedas.

Huellitas Paraguay es una organización asentada en San Antonio, Departamento Central, donde resguardan actualmente a 25 perros con diferentes enfermedades, como la leishmaniasis y otras, o con edad avanzada, por lo que generalmente no son adoptados. Además, también rescatan a gatitos, pero que son destinados a otros lugares, debido a que no cuentan con espacio suficiente para los mismos en su local.