Al ser consultado sobre si se perdió la batalla por recuperar la seguridad en la capital de Amambay, indicó que esa contienda "aún no empezó". "No se puede perder una batalla que no empezó", expresó. Admitió que el atentado "refleja muchas situaciones".

Igualmente, el cuestionado ministro aseguró que existe una fuerte lucha contra el crimen organizado y que eso genera un efecto globo, que deja un rebote de la criminalidad organizada en todos los aspectos.

“Pero también nos tiene que dar un gran sentido de reflexión en relación con nuestras familias, qué pasa, quiénes están controlando, verdaderamente los padres controlamos a nuestras familias, sabemos dónde van, con quiénes andan”, manifestó con relación al cuádruple homicidio y la relación de la hija de Acevedo con Osmar Vicente Álvarez Grance, alias Bebeto, quien habría sido el objetivo principal.

Por otro lado, el ministro anunció que instalarán a las distintas fuerzas de seguridad en Pedro Juan Caballero.

Giuzzio señaló también que el director de la Policía de Amambay les ofreció protección al gobernador y a su familia, pero que este la rechazó y pidió que se le otorgue a su hermano, el intendente de Pedro Juan Caballero.

“Lo dijo el propio director de policía, que no hace tiempo está allí, lo visitó, justamente para ofrecerle custodia, tanto a él como a su familia, y el gobernador tanto a él como a mí se había negado a recibir esa protección, rechazó en su momento la protección”, remarcó.

El titular de la cartera del Interior trasladó la culpa a terceros al mencionar que sí sabían que Osmar Vicente Álvarez Grance, alias Bebeto, manejaba una camioneta robada en el Brasil y circulaba libremente por Pedro Juan Caballero, capaz podrían haber limitado su salida y una situación como la que se dio.

Poco claro sobre el móvil del crimen

El titular de la cartera de Estado no fue muy claro al tratar de explicar el móvil del crimen, ya que en un momento dijo que Bebeto estaba siendo monitoreado y era objeto de un control, ”aun discreto”, por su aparente participación en tráfico de drogas.

Seguidamente, alegó que tanto el PCC como el Comando Vermelho, que son los que generalmente lucran con la venta de droga en esa zona, al verse “tan afectado el crimen organizado” empiezan un sistema de represalia y ven como un obstáculo y un objetivo a las personas que eventualmente podrían generar cierta resistencia a esa acción delictiva.

“La familia Acevedo históricamente estuvo en esa línea, en contra del tráfico de drogas en la zona”, indicó, dejando abierta la posibilidad de que el crimen se haya dado en represalia a la familia, aunque la Policía Nacional sindica a Bebeto como el objetivo principal.

Además, el representante de la cartera de Estado anunció que se prevé una intervención de la FTC, Policía Nacional y la Senad en la zona, acompañando un programa que iría hasta fin de año en principio. También alcanzaría a la zona de Capitán Bado.

Por el homicidio de las dos estudiantes brasileñas de medicina, Rhannye Jamilly Borges de Oliveira y Kaline Reinoso de Oliveira, además de la hija del gobernador Ronald Acevedo, Haylee Carolina Acevedo, y Osmar Vicente Álvarez Grance, alias Bebeto, se encuentran detenidas seis personas.

El violento crimen se registró a tempranas horas del sábado en la ciudad de Pedro Juan Caballero, tras una fiesta, de la cual participaban las víctimas y quedó registrado en las cámaras de un circuito cerrado. Al momento de abordar la camioneta fueron sorprendidos por sicarios, quienes rociaron a tiros el rodado y a sus ocupantes.