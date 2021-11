Ganancia de empresarios transportistas se reduce a 5,52%

“Anteriormente la remuneración empresarial era del 18%, son unos valores que datan del 2003. En la actualidad se trabaja con base en la región. Analizamos Montevideo, Uruguay, que tiene el 6%; en Brasil encontramos que la tarifa técnica determina una remuneración empresarial de aproximadamente cinco escenarios: Entre 5%, 7% y 12%, dependiendo del Estado, de donde nosotros estamos adoptando algunas estructuras”, explicó el funcionario en contacto con Última Hora.

Indicó, además, que se adoptó temporalmente la tasa promedio registrada de depósito de ahorro, que sería el CDA, mayor a un año en guaraníes, con relación a los datos que reporta el Banco Central del Paraguay (BCP), los cuales hablaban solo del 5,52%.

Sin embargo, Sánchez dijo que aún no se tienen todos los componentes de riesgo que deben ser analizados para sacar el porcentaje correspondiente, pero que esos parámetros están estudiando desde el Ministerio de Hacienda, por lo que adelantó que en el siguiente trimestre ya se podría tener un valor más ajustado, pero añadió: “Me atrevería a decir que no estaría alejado de este número”.

El titular del Viceministerio de Transporte aseveró que la reducción de la remuneración empresarial solo implicaría “transparencia” para el usuario, teniendo en cuenta la tarifa técnica, y recalcó que tampoco se podría estudiar la posible disminución en el costo del pasaje.

Finalmente, señaló que es un trabajo que se estuvo llevando en conjunto con el sector de los transportistas, con quienes se tuvo “muchos episodios”, tras lo cual se llegó a la decisión.

Por su parte, César Ruiz Díaz, presidente del Centro de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam), dijo a Última Hora que el porcentaje que se estableció, de poco más del 5%, será reajustado en marzo del 2022, de acuerdo con el riesgo de operación del sistema de transporte.

“No es que el viceministro quiera o no quiera disminuir o aumentar la remuneración empresarial. Todo se realiza en función a criterios meramente técnicos y avales tecnológicos que son todos auditables y generan trazabilidad”, expresó Ruiz Díaz, añadiendo que anteriormente, el 18% no se cumplía en realidad.

“Antes el empresario tenía un 18% ficticio de rentabilidad porque no se cumplían los precios de pasajes al ser los mismos meramente políticos. Hoy la tarifa es esencialmente técnica y se le va a aplicar una remuneración de 5,52% de remuneración real y no ficticia”, sentenció el empresario.

Por otra parte, Ruiz Díaz dijo que lo que queda pendiente es el pago del subsidio al sector empresarial, con el que se espera cubrir el aguinaldo de los trabajadores, asegurando que son unos cuatro meses los que son adeudados por el Estado.

Mientras que, el viceministro Víctor Sánchez explicó que no se trata de un retraso en el pago, sino que “cada vez que se trata una tarifa técnica, prácticamente en el siguiente mes se hace el desembolso. Ahora por ejemplo, se está determinando la tarifa técnica de setiembre y la misma se abonará en el mes de diciembre”, alegó.

Ante la decisión, el costo del pasaje se mantiene en G. 3.425 para el servicio convencional, mientras que G. 4.887 seguirá siendo para el diferencial, lo que se traduce para el usuario en un precio final de 2.300 para el convencional y 3.400 para el diferencial.

En octubre pasado, desde el Viceministerio de Transporte informaron que recién en diciembre se tendrían datos de si aumentará el subsidio o el pasaje con la suba del combustible.

Tarifa técnica para los buses internos de Asunción sería más costosa

Por otra parte, Víctor Sánchez, también anunció que ya se dio devolución al Municipio capitalino sobre el estudio de la tarifa técnica de los buses internos de la capital del país. Según los resultados, la tarifa es más costosa, pero indicó que la Municipalidad de Asunción no envió los datos de aquellas unidades que pasaron por Inspección Técnica Vehicular (ITV), así como tampoco se puede confirmar la cantidad exacta de pasajeros en cada periodo, debido a que no todos los usuarios de Asunción pagan con el sistema de billetaje electrónico.

El Municipio había presentado documentaciones, entre las cuales incluyeron el parking, los años de ese parking, y solicitaron que se adopten algunos valores que el Viceministerio de Transporte utiliza para su tarifa, como los repuestos, mantenimiento, el precio del combustible, etc., según citó el viceministro.

El funcionario señaló que generalmente el Consejo de Tarifa excluye del cálculo a las unidades con las que no se tiene claro si cuentan o no con ITV, pero que, en el caso de las unidades internas de Asunción, consideraron que no están con ITV. “No es lo que recibimos, pero estamos considerando a todos”, indicó.

Asimismo, señaló que el Viceministerio no puede confirmar que el 100% de los usuarios de Asunción paguen con las tarjetas, debido a que la Municipalidad continúa con el sistema mixto. “Por ende, tenemos una cantidad de pasajeros estimativa, no como tenemos con el billetaje electrónico para los permisionarios del área metropolitana”, dijo.

Tras el análisis, los números que cerraron son superiores a la tarifa técnica convencional: En julio se concluyó un 3885; en agosto, 3852, y en setiembre, 3710.

En setiembre pasado se dio un aumento arbitrario del pasaje en algunas líneas internas de Asunción, pero finalmente el representante de la Asociación de Empresarios de Asunción, Andrés Mallada, aseguró que el costo seguiría en G. 3.338.

No obstante, había señalado que esperan ser considerados para un subsidio del Estado: “El subsidio que pedimos no repercute en nada, considerando que hay un presupuesto de USD 20 millones y lo que Asunción necesitaría son USD 50.000 mensuales, es algo irrisorio considerando que la capital es la que da toda la infraestructura para el sistema de transporte metropolitano”, dijo.

La tarifa técnica es la que termina pagando el pasajero y se resume en el costo total por kilómetro, sobre la cantidad de pasajeros. Si hay una menor cantidad de pasajeros, aumenta el precio de la tarifa técnica.

Tras los resultados del análisis, el costo del pasaje en Asunción apeligra para los usuarios o, bien, el sector de los transportistas podría presionar más por el subsidio, teniendo en cuenta que la diferencia que arrojan los costos totales y lo que la gente paga es el subsidio que abona el Estado.