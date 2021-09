Funcionarios públicos tendrán oficina en el puesto de comando de Nenecho

La invitación se realizó para que todos los líderes de las coordinadoras de las diferentes instituciones acudan a formalizar la apertura de la oficina que funcionará en el PC central del candidato a intendente de Asunción.

Desde el lugar se hará el control y seguimiento a la base de datos de los funcionarios colorados que deberán llevar votos a favor del candidato oficialista.

Alberto Cañete, presidente de la Central de las Coordinadoras Coloradas de Funcionarios Públicos, mencionó que se instalará un sistema de “voto seguro”. Se trata del Sistema Integrado de Gerenciamiento Estratégico de Voto (Sigev), el cual se utiliza en cada elección.

Aseguró que llevarán entre 300.000 y 400.000 votos del sector, entre funcionarios y familiares. Indicó que el sistema cuenta con el padrón actualizado, lo cual servirá para que cada coordinador de una institución pública llame a cada funcionario.

Además cada coordinador ya conoce quiénes son los parientes del funcionario, que también pueden votar a favor del candidato de la ANR.

“Al que no es colorado le vamos a conquistar con los proyectos de Nenecho, con los trabajos que se hicieron y se van a hacer”, comentó.

Destacó, no obstante, que cada funcionario tiene la libertad de elegir. “Nosotros no podemos prohibir ni incidentar a alguien que sea de la oposición. Le damos la libertad, no podemos coartar su elección, pero le hablamos de las bondades de Nenecho”, mencionó Cañete.

Manifestó que se llevarán muchos votos a Nenecho porque el funcionariado público está muy bien organizado. “Queremos que Nenecho gane por goleada y contar con mayoría de concejales de la ANR, para que ya no se tenga que estar negociando con la oposición”, comentó.

Cañete cree que el trabajo del funcionario público se volverá muy importante, no solamente en las elecciones municipales.

“Nosotros ya estamos mirando el 2023 y proyectándonos porque el funcionario público va a ser el elector más importante del país”, resaltó.

Contó que el gremio se está preparando para contar con representantes tanto en la Cámara de Diputados como en Senadores, posiblemente con sus propios postulantes.