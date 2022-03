Fuerte temporal causa destrozos en varias zonas del país

El aparato radio base de la dependencia policial quedó dañado y el personal policial fue auxiliado y derivado hasta el Hospital Santa Rosa de Coronel Oviedo, en donde se encuentra estable y será sometido a estudios médicos, pero de momento, no se observan lesiones externas.

Por otra parte, el fuerte viento derribó el techo de una estación de servicios, ubicada sobre la avenida Artigas, en las inmediaciones del Jardín Botánico, de la ciudad de Asunción.

El hecho se registró alrededor de las 6:00 cuando se registraron ráfagas de vientos de 130 km/h en la zona. Afortunadamente, no se registraron personas heridas, informó NPY.

https://twitter.com/npyoficial/status/1509266719067541511 Temporal derribó el techo de una gasolinera



♦ La estación de servicios ubicada en inmediaciones del Jardín Botánico de Asunción sufrió el embate del fuerte viento



♦ Por fortuna no se registraron heridos#NPY #NosConecta pic.twitter.com/ISAfirQpMM — NPY Oficial (@npyoficial) March 30, 2022

Según los datos, la estructura tiene alrededor de ocho años y nunca fue modificada, pese a que ya cambiaron varios emblemas.

En la ciudad de Villa Elisa, Departamento Central, un frondoso árbol se desplomó sobre una vivienda. La familia afectada debe buscar un lugar dónde refugiarse, ya que el árbol provocó severos daños en el hogar.

Los bomberos voluntarios emitieron una alerta ante el peligro de derrumbe de la vivienda, informó NPY.

El propietario mencionó que afortunadamente nadie resultó con lesiones y que se llevaron un susto muy grande, ya que sus dos hijos estaban en una habitación a metros del lugar.

https://twitter.com/npyoficial/status/1509258199752486919 Frondoso árbol se desploma sobre una vivienda tras temporal en Villa Elisa



Los Bomberos emitieron una alerta ante el peligro de derrumbe de la casa



La familia afectada debe buscar un lugar donde guarecerse ya que el árbol provocó severos daños#NPY #NosConecta pic.twitter.com/bPT7WduH2R — NPY Oficial (@npyoficial) March 30, 2022

Además, un automóvil quedó atrapado en un enorme bache en medio del temporal sobre la calle Ybyrayu esquina Baldomero Ruiz, en el barrio San Pablo de la ciudad de Asunción. Los vecinos de la zona califican la situación como "una vergüenza", informó Telefuturo.

https://twitter.com/Telefuturo/status/1509160896672804870 #AHORA Un automóvil cayó a un enorme bache en medio del temporal, en zona del barrio San Pablo, Asunción. #TelefuturoPy #NosVemos pic.twitter.com/LMfeQTAW7x — Telefuturo (@Telefuturo) March 30, 2022

Varios bloqueos por árboles caídos en Asunción

Luis Christ Jacobs, director de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Asunción, reportó que en la mañana tenían ramas de árboles caídos en San Martín y Sucre, en RI 18 y Pacheco, y también en varios puntos de la avenida Mariscal López.

"Sobre Fernando de la Mora, desde General Santos hasta Kubitschek, por falta de energía no funcionan los semáforos y hay muchos problemas. Cada rato me llegan reportes", expresó en conversación con Radio Monumental 1080 AM.

Comentó que en la mañana hay aproximadamente 250 agentes que salen a las calles, de los cuales dos inspectores cubren 80 colegios y los demás, los puntos críticos.

https://twitter.com/AM_1080/status/1509177179350913041 Varios bloqueos por árboles caídos en Asunción



San Martín y Sucre.

RI 18 y Pacheco.

Varios puntos de Mariscal López.



"Sobre Fernando de la Mora, desde Gral. Santos hasta Kubitschek, por falta de energía no funcionan los semáforos".#AM1080 pic.twitter.com/hVzrNKED7a — Monumental AM 1080 (@AM_1080) March 30, 2022

Sobre la calle San Martín y Sucre, de Asunción, una persona quedó atrapada en su vehículo, tras la caída de un árbol. Bomberos de la Primera Compañía de Asunción se hicieron presentes en el lugar.

Asimismo, en la ciudad de San Lorenzo cayó otro árbol sobre vehículos estacionados, además de cables del tendido eléctrico, por lo que se tuvo que cerrar el paso por la zona.

En la ciudad de Villa Elisa, la compañía 9ª de los bomberos fue convocada para el rescate de personas atrapadas en un vehículo en un raudal. En Luque también un automóvil quedó atrapado en el agua que ingresó en su interior.

Los raudales también se reportaron en Fernando de la Mora y Mariano Roque Alonso, donde una casa se vio afectada, ya que la zona se inunda.