Frente Guasu exige al TSJE la apertura del sobre 4

Para el efecto, se requiere la apertura del sobre 4, en forma enteramente al azar, e incluso su conteo manual, de modo a constatar que la voluntad popular se vio reflejada, o no, con los datos del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) y del acta correspondiente.

Explicaron que la máquina de votación tiene dos modos de funcionamiento, el primero modo de votación, que es cuando se utiliza un programa del DVD, que muestra las diferentes opciones (el menú) de las listas, las que el ciudadano selecciona con la pantalla táctil, en la cual se registran todas las candidaturas en el chip de la papeleta (re-grabable) y se imprime en el mismo boletín las candidaturas que seleccionó el ciudadano.

En este modo, no se guarda nada en un almacenamiento permanente del equipo (máquina de votación), que funciona como una impresora.

Mientras que el segundo es el modo escrutinio, que es cuando se acercan las papeletas (su chip) para que se lea el valor guardado en el chip del boletín de voto; esta lectura se acumula en una serie de variables en la RAM del equipo. En este caso sí llegan a almacenarse esas variables, a fin de contabilizarlas. Al finalizar, se imprimen las actas.

Indicaron que indudablemente existe un programa informático (máquina y chip) que permite tal identificación automática (de qué votó el ciudadano y se almacenó en el chip del voto) y su ordenada contabilización, bajo la modalidad de un acta de escrutinio. Además agregaron el modo de verificación, para la transmisión de los resultados.

Menciona que el acta del TREP, que es la transmisión de la suma, puede tener errores heredados del modo escrutinio.

Además, hicieron referencia a que las autoridades del TSJE dicen que el software no puede ser vulnerable. Sin embargo, en algunas mesas se denunció que no aparecían todas las opciones de todas las listas y/o candidatos. Incluso, según testimonios, aparecía tan sólo hasta la lista 20.

Además, señalaron en el documento que si al momento del escrutinio no se verifican que las opciones de los boletines impresos se reflejan en la pantalla, que va acumulando los votos, entonces podría ocurrir que hubieran casos en que no se contabilizaron correctamente las lecturas de los chips grabados en los boletines.

En la nota aseguraron que las máquinas tienen una memoria RAM y existe la posibilidad de dar un espacio para ingresar un programa y modificar los resultados reales redireccionando votos de acuerdo con la programación de algoritmos.

También agregaron que el chip Atmel AT91SAM7X256l puede tener otra información además del voto del ciudadano. Esta memoria no es volátil. Esto (de contener otra información constituiría fraude electrónico. Entonces, por ejemplo, por cada tres votos a favor de la Concertación, un voto se podría computar a la ANR, de manera distributiva en todo el país.

"Por eso es por lo que, para tener certeza que ello no ocurrió, se debe abrir el sobre 4 y contrastar las actas y los resultados del TREP, con las tarjetas de votación", expresa parte de la nota.

¿Qué contiene el sobre 4?

El sobre número 4 es el que contiene los boletines de votos de cada mesa (los votos válidos, en blanco y los nulos). Si en una mesa votaron 260 personas, el sobre debe tener dentro 260 boletas de votación.

"Pero nosotros no podemos certificar hoy que sea así, porque depende de los miembros de mesa, porque pudieron no haber puesto los boletines, cosa que es muy difícil, pero puede darse que los votos en blanco o nulos no debieron enviar y enviaron solo los válidos por algunas candidaturas", había expresado Carlos María Ljubetic, director de Procesos Electorales del TSJE.

Este sobre también es remitido al Juzgado Electoral de la circunscripción, pero aclaró también que luego queda en resguardo de la Justicia Electoral, a fin de evitar dudas en caso de que la ciudadanía los encuentre tirados en algún punto del país.

También sostuvo que no está dispuesto cuánto tiempo debe quedar en resguardo, pero aseveró que por lo menos se debe esperar "un tiempo prudencial", hasta que se proclamen las elecciones.