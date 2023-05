Los ocho sobres del proceso electoral: ¿Qué contienen y cuáles son sus destinos?

El primer sobre es donde se ubica el expediente electoral utilizado por el presidente de mesa y un ejemplar de cada acta de escrutinio impreso por la máquina de votación por candidatura y firmada por los miembros de mesa. Este sobre se envía tras el escrutinio de votos al Tribunal Superior de Justicia Electoral.

El expediente, a su vez, consiste en una carátula de apertura, el acta de sustitución de miembros de mesa, cualquier incidencia que ocurra en la mesa, el padrón de la mesa y el acta de cierre de la mesa.

En cuanto a las actas, explicó que en cada uno de los 17 departamentos hay cinco de ellas en total, debido a que una corresponde a las candidaturas para presidente y vice, la segunda para senadores, otra para diputados y las últimas dos para gobernadores y juntas departamentales, mientras que en Asunción hay solo tres.

Seguidamente, el sobre número 2 contiene un expediente electoral utilizado por uno de los vocales y un ejemplar de cada acta de escrutinio impreso por la máquina y por cada candidatura, también firmada por todos los miembros de mesa. Este sobre va al Tribunal Electoral de la circunscripción.

El tercer sobre está conformado casi de la misma manera que el segundo, por lo que debe contener un expediente electoral y un ejemplar de cada acta de escrutinio de un vocal de mesa, pero en este caso es enviado al Juzgado Electoral de la circunscripción.

El cuarto sobre

El sobre número 4, por su parte, es el que contiene los boletines de votos de cada mesa (los votos válidos, en blanco y los nulos). Ejemplificó que, si en una mesa votaron 260 personas, el sobre debe tener dentro 260 boletas de votación.

"Pero nosotros no podemos certificar hoy que sea así, porque depende de los miembros de mesa, porque pudieron no haber puesto los boletines, cosa que es muy difícil, pero puede darse que los votos en blanco o nulos no debieron enviar y enviaron solo los válidos por algunas candidaturas", expresó al respecto Ljubetic.

Este sobre también es remitido al Juzgado Electoral de la circunscripción, pero aclaró también que luego queda en resguardo de la Justicia Electoral, a fin de evitar dudas en caso de que la ciudadanía los encuentre tirados en algún punto del país.

También sostuvo que no está dispuesto cuánto tiempo debe quedar en resguardo, pero aseveró que por lo menos se debe esperar "un tiempo prudencial", hasta que se proclamen las elecciones.

Seguidamente está el sobre 5, el cual va a la sede de la Justicia Electoral y contiene el cedé utilizado en la votación, lo que calificó como "el cerebro de la elección".

Añadió que si bien cada cedé será nuevamente verificado, antes de las elecciones fue auditado por distintos organismos internacionales, expertos y por todos los partidos y movimientos políticos, incluyendo a representantes de Cruzada Nacional, liderado por Paraguayo Cubas, quienes denuncian que hubo fraude electoral.

"Muchas personas dicen que se quiere verificar el funcionamiento de la máquina de votación, pero esa máquina es inauditable. Tiene que tener un sistema operativo para funcionar y es ese disco. El disco se quema, esto quiere decir que no puedo desgrabar y grabar otra cosa, no se le puede instalar una cosa diferente", sostuvo.

"Lo que hay que saber es si fue cambiado el cedé y si corresponde al máster. No se puede hacer fraude con ese disco, porque si hubiera favorecido a una candidatura, hubiera beneficiado en todo el país, porque es el mismo", añadió.

Ljubetic dijo que el quinto sobre también debe tener una tarjeta o credencial electrónica que usa presidente y que es la que identifica la máquina de votación, mediante una contraseña. "Cuando el presidente pasa esa tarjeta, la máquina sabe que está en un departamento, por lo que exhibe las candidaturas de ese departamento", explicó.

Dentro del sobre 6, por su parte, deben estar los boletines no utilizados, lo que se implementó para "garantizar que no haya sobres tirados" en algún sitio, así como ahorrar gastos en las próximas elecciones, debido a que aún pueden ser usados.

Dijo que en estas elecciones, por cada mesa, sobraron alrededor de 200 boletines, los cuales también tienen como destino nuevamente la sede de la Justicia Electoral.

Mientras tanto, el sobre 7 es usado únicamente en el caso de que en la mesa receptora de votos hubiera un voto a computar, que implica que un boletín no pudo ser leído al momento del escrutinio, pese a que estaba impreso correctamente con las candidaturas electas.

Este sobre debe ser colocado, a su vez, dentro del sobre 1, por lo que también va directamente al Tribunal Superior de Justicia Electoral, junto con el primer sobre.

El representante del TSJE indicó que hasta el momento, tras las últimas elecciones, se encontraron 360 votos a computar en todo el país. Si bien sostuvo que "es algo residual", aseguró que de todos modos se procesarán para "proteger el voto del elector".

El último sobre, que es el octavo, es el que debe contener los certificados de votación que tampoco se usaron y el cual también va a la sede de la Justicia Electoral.

Ljubetic manifestó que un importante porcentaje de personas no acudieron a votar, por lo que esos certificados se guardan, también para que no sean arrojados a la basura y generen suspicacias.

Responsabilidad de miembros de mesa

Carlos María Ljubetic responsabilizó a los miembros de mesa por algunos errores que se pudieron cometer durante la colocación de las actas en los sobres y lamentó que el incumplimiento de las instrucciones se dio por "desconocimiento" o porque no se capacitaron como corresponde.

"Encontramos en el juzgamiento que una pequeña cantidad no colocan las actas en los sobres 1, 2 y 3, como está en el reglamento que les hemos dado. Algunas actas colocan en los sobres 1 o 2, pero son cuestiones que responden a que no están correctamente capacitados", dijo en conferencia de prensa.

Sostuvo que esto se dio pese a que incluso durante el escrutinio las máquinas de votación instruían a los miembros de mesa sobre dónde debían ubicar las actas en los sobres.

Manifestó que solamente en caso de que algunos sobres lleguen vacíos es motivo de nulidad, pero alegó que esto debe ser analizado y que queda a criterio de la Justicia Electoral. No obstante, adelantó que, ante dudas, generalmente se opta por la validez del voto.

"El resultado del TREP ya se levantó a la web para que desde cualquier punto del mundo se pueda ver cómo fueron los resultados en cada mesa. Puede ser que un miembro de mesa no haya enviado los votos en blanco, pero eso el Tribunal va a determinar. La ley dice que, ante cualquier duda, se debe optar por la validez del voto", expresó sobre esa línea.

Una gran cantidad de ciudadanos, liderados por el ex presidenciable Paraguayo Cubas, denuncian un fraude electoral y desataron una serie de manifestaciones por ello. Asimismo, el ex candidato a presidente por la Concertación Nacional, Efraín Alegre, también se pronunció sobre el supuesto fraude e insistió en la apertura de todas las actas electorales.