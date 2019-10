Fracasa intento de anular expropiación y pensión para Romerito

Varios legisladores reconocieron que fue un “error vergonzoso” haber aprobado el texto sin verificar las condiciones. Pidieron disculpas al propietario y prometieron verificar con mayor cautela cada pedido de expropiación. Sin embargo, no hubo votos para anular el acta.

La propiedad pertenece a la Agroganadera Willersinn, del alemán Herber Willersinn, instalados desde 1982. El gremio de la producción y varios diputados se pronunciaron en contra de la expropiación, alegando que es una confiscación a unas tierras bien explotadas. En el sitio incluso funciona una escuela sostenida por la firma.

Por otro lado, el diputado Walter Harms, planteó que se deje sin efecto el proyecto de ley por el cual se aprobó una pensión graciable de G 1.500.000 para el ex futbolista, Julio César Romero, más conocido como Romerito. Esta decisión fue muy criticada por un sector de la ciudadanía, sobre todo, a través de las redes sociales.

Una de las legisladoras que se opuso fue Kattya González, quien por medio de su cuenta de Twitter señaló que se aprobó dicha pensión a una persona "sin que haya cumplido con los requisitos establecidos en la ley.

Ambas iniciativas fueron aprobadas durante la sesión ordinaria del pasado miércoles y se analizó dejarlos sin efecto durante el análisis del acta de la sesión anterior.

Pedido de disculpas tras papelón

La propuesta de dejar sin efecto la expropiación de tierras administradas por la agrogadanera provino del movimiento Colorado Añetete.

Colym Soroka, diputado colorado oficialista, reconoció que la expropiación fue aprobada sin realizar la evaluación correspondiente. “Es una estancia productiva, con un gran aporte social”, enfatizó.

El legislador Basilio Nuñez pidió anular el punto aprobado en la sesión del pasado miércoles. "No hicimos bien los deberes y hay que reconocerlo, hay un problema de acceso a las tierras de muchos compatriotas, estamos a tiempo de dar solución por lo que pido la anulación del punto 4 sobre la estancia Tacuatí, San Pedro", expresó.

Por su parte, Pastor Vera Bejarano, proyectista de la expropiación, insistió en que el texto se mantenga con la aprobación. Aseguró que la escuela que funciona en el sitio puede pasar a manos del Estado

“Esto no va a ser el fin del mundo. Esto es una cuestión de dignidad. ¿Qué es eso de que debemos pedir disculpas por hacer nuestro trabajo? Son 11 años de lucha de esa gente por una parcela para dar de comer a su gente. Si la Comisión de Agricultura no se ocupó de dictaminar, es problema de ellos”, sentenció.

Igualmente, el diputado Sebastián Villarejo reconoció que el pleno fue irresponsable al aprobar la expropiación pero planteó que sea el Senado el que se encargue de rechazar el mismo.

Por otro lado, Celeste Amarilla, aseguró que deben pedir disculpas a la ciudanía por la irresponsabilidad cometida. “Si cada ocho días debemos cambiar lo que votamos, esta Cámara debe cerrarse, no tiene razón de ser, tenemos que irnos. Esto va a ser darle al pueblo paraguayo la certeza jurídica que nosotros no sabemos lo que hacemos, que no tenemos que hacer en este lugar”, dijo.

Freddy D'Ecclesiis, fue otro de los que justificó la expropiación. “Si seguimos así tendremos una explosión social. Con esta expropiación daremos una mínima posibilidad a los campesinos. Ya no queremos sanpedranos deambulando como parias en todo el mundo. Eso me impulsa a defender este proyecto. No posible ser que defendamos a latifundistas”, aseguró.

En medio del debate, Harms, planteó la anulación de la pensión graciable para Julio César Romero. “Planteo testar este proyecto de ley con el consentimiento del beneficiario”, dijo.

El diputado Edgar Acosta, apoyó la propuesta de que vuela ambos proyectos de ley sean testado y regresen a comisión. Además, planteó que se haga lo mismo con el proyecto de ley que buscaba modificar la carta orgánica de la Policía Nacional, que fue archivado el pasado miércoles.

Tras un debate de más de dos horas, se procedió a votar la posibilidad de dejar sin efecto los proyectos de ley aprobados en la sesión anterior. El pleno votó por aprobar el acta tal como estaba.

A partir de ahora, será la Cámara de Senadores la que deberá expedirse sobre los cuestionados proyectos de ley que cuentan con media sanción de la Cámara de Diputados.