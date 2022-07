Forense confirma "llamativas" irregularidades en reposos de Fátima Saucedo en la EBY

El profesional de la salud habló a través de NPY, donde explicó que dentro de esos reposos encontró varios “bastante llamativos” por sus características, ya que algunos se referían a lesiones de esguince de tobillo, lumbalgia, etc.

Al respecto, dijo que lo que más llamó la atención de esos documentos es la duración que se le otorgó para cada caso, como por ejemplo un día para esguince y un día para lumbalgia, pese a que normalmente para esos problemas se dan más días.

En segundo lugar, mencionó que en un momento dado se iban intercalando los reposos, ya que un día presentaba por esguince de tobillo, luego por lumbalgia, posteriormente esguince de nuevo y así sucesivamente.

“Cuando tenés un solo esguince de tobillo simple, no te piden normalmente radiografía ni nada por el estilo, pero sí te dan hielo, un día o dos de no pararte; vendajes, etc., pero cuando tenés repetitivamente en el mismo pie ya amerita solicitar estudios radiológicos, porque podría tratarse de un síndrome de tobillo inestable”, explicó el profesional.

En cuanto a la lumbociatalgia, refirió que inmediatamente se piden otros estudios imagenológicos, radiografías, resonancia magnética porque se puede estar ante una eventual hernia u otra afección.

Manifestó que por ello, a través de un juez sumariante, se le solicitó a Fátima Saucedo presentar los estudios de diagnóstico que se le hayan pedido con los reposos, pero que ella no entregó ningún documento y que, además, muchos de los reposos eran retroactivos.

"Desde el punto de vista médico legal es muy llamativo que en el caso de ella, al menos en tres de los reposos que fueron dados en el Instituto de Previsión Social (IPS) eran retroactivos".

En ese sentido, señaló que cuando un médico te da un reposo, te dicen cuántos días debés quedarte en la casa, pero que en el caso de Saucedo, por ejemplo, consultaba en una fecha, pero el reposo figuraba con fechas anteriores.

Enfatizó también en que, aparte de todo, existen publicaciones en las redes sociales donde se evidencia que ella se encontraba de viaje en una actividad política durante la fecha en que debía estar cumpliendo el descanso.

“Son dolencias que producen cierto grado de incapacidad física y con lumbalgia, por ejemplo, aparentemente viajó hasta Encarnación”, sentenció Lemir.

Días pasados, la Coordinadora de Abogados del Paraguay denunció ante la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción de la Fiscalía por cobro indebido y estafa a la funcionaria y operadora del cartismo, Fátima Saucedo.

Un informe oficial de la entidad reveló que desde enero al 15 de julio de este año, de los 140 días hábiles, la funcionaria no asistió a trabajar 84 días y solo se presentó a su puesto laboral 56 días.

El caso saltó a la luz después de que se viralizaran videos donde se muestra a la fotógrafa vip marcando su entrada a la binacional, para luego retirarse. Finalmente, en horas de la tarde, se la ve de nuevo para marcar su salida.

La EBY dispuso un sumario abierto a Saucedo, quien solamente trabajó 56 días durante seis meses y percibió la suma de G. 201.052.277, pese a que en su legajo se observa que se le hicieron descuentos por no asistir al trabajo.

En cuanto a los reposos médicos que presentó para ausentarse, algunos estaban firmados por un solo médico, pero fueron emitidos en ciudades como Luque, San Lorenzo y en el IPS de Asunción.