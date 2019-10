La secretaria general de la FNC ratificó que realizarán cierres de rutas en diferentes puntos del país, no así en Asunción. No obstante, reiteró que los campesinos no buscan desestabilizar al Gobierno.

También detalló que las autoridades del Ejecutivo se mantienen en su postura de evitar los cierres de ruta y mencionó que esperan que no haya represiones por parte de la Policía Nacional.

Por su parte, el viceministro de Asuntos Políticos, Juan Villalba, explicó que acordaron con la FNC que la movilización será pacífica y que no tendrá infiltrados.

“En el interior del país se comprometen a hacer cierres de ruta intermitentes, uno a la mañana y otro a la tarde. Queremos evitar que esto ocurra y seguiremos conversando. La posición del Ministerio del Interior es que no se corte la ruta por ningún minuto. De darse cortes apelaremos al dialogo para un despeje pacífico”, explicó.

El Gobierno ya mantuvo sin éxito varias reuniones con los dirigentes campesinos para evitar que se cierren las rutas.

Los campesinos marcharán para exigir el cese de desalojo y la represión. Además recordarán sus reivindicaciones, entre ellas, el pedido de la reforma agraria.

Ocho puntos de concentración

La movilización campesina se realizará en distintas partes del país de manera simultánea desde las 08.00.

En Asunción se concentrarán grupos de los Departamentos de Paraguarí y Central en la plaza Juan E. O'Leary, donde se realizará volanteadas para informar a la ciudadanía sobre el porqué de esta medida.

En el interior del país, las marchas se realizarán en Caaguazú, zona Toro Blanco, en el kilómetro 179, en San Pedro en el cruce Liberación, a la altura del kilómetro 280, al costado de la plazoleta municipal de Liberación.

Mientras que en el Departamento de Concepción, la manifestación será en el cruce Horqueta, a 200 metros de la ciudad de Concepción, en Plaza León.

En Canindeyú, las protestas se realizarán en el distrito de Yasy Kañy, mientras que en Guairá la concentración será en el distrito de Mbocayaty.

Igualmente, las protestas en Misiones se llevarán a cabo en la ciudad de Santa Rosa y en Itapúa en la ciudad de Alto Verá.