El representante del Fisco alegó que dichas iniciativas, que están en proceso de estudio en el Congreso Nacional, “pueden dejar sin margen de maniobra a la cartera económica, debido al recorte de sus ingresos”, los cuales —volvió a recalcar— dejarían sin financiamiento a varios sectores vulnerables de la población.

“Recordemos que la mayoría de los sectores sociales, como también los gastos sensibles del Estado, se financian con recursos del Tesoro, y todas estas medidas tendrían un impacto global de cerca de USD 400 millones, en caso de ser aprobadas”, indicó al respecto.

No hay garantías

Con relación a la ampliación en las deducciones del IVA, el titular interino de Hacienda señaló que no se traduciría “necesariamente en un impacto favorable para el bolsillo de la gente”, ya que no se descarta que las empresas o supermercados puedan absorber ese margen.

“Si eliminamos el 5% al pan, la yerba, el azúcar o la leche, no significa que tales productos van a registrar mañana una reducción en sus precios. No tenemos ninguna garantía de que las empresas no absorban ese 5% y se lo dejen a la gente”, aseguró Marco Elizeche.

El reciente jueves 23 de junio, la Cámara de Senadores aprobó con algunos cambios el proyecto de ley que modificaba los artículos 88 y 89 de la Ley 6380/2019, de modernización y simplificación del Sistema Tributario Nacional. El documento ya contaba con media sanción, pero ahora volvió a la Cámara de Diputados.

La propuesta inicial planteaba la introducción de las facturas de supermercados, tiendas, restaurantes y otros en los rubros de aseo personal, alimentación, mantenimiento del hogar, medicamentos y otros, en un 100% de la liquidación del IVA.

Sin embargo, tras una recomendación del Fisco, de aceptar solo el 20%, el Senado decidió aprobar el proyecto, pero con el 30% de deducibilidad en la compra de alimentos y bebidas, así como medicamentos, aseo personal y vestimenta para el oficio del contribuyente.

Con relación al planteamiento para la equiparación jubilatoria, el Ministerio de Hacienda sostiene que el mismo implicará recortes en las inversiones, incluso de gastos corrientes, así como eventuales retrasos en los pagos de salarios, mientras que sobre la eliminación del ISC al combustible, sostiene que no va a tener ningún impacto positivo, por lo que lo considera "innecesario".