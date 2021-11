En comunicación con Monumental 1080 AM, el fiscal Rodrigo Estigarribia sostuvo que la imputación contra el gobernador de Central, Hugo Javier González, se dio tras una investigación inicial y tener elementos contundentes, por lo que existió una demora.

Aseguró que existe total respaldo de la Fiscalía General en la investigación. "A mí en lo personal nadie me llamó, si bien saben que hay intereses políticos y mediáticos, por lo menos nosotros no vamos a sucumbir porque somos funcionarios de carrera", afirmó.

Agregó que ante el corto plazo de investigación prefirió recabar más elementos antes que presentar la imputación y a partir de ahí investigar.

"Tenemos seis meses de plazo para continuar con la investigación, no dan los números para investigar 14 obras con 50 rendición de cuentas, no es lo mismo que investigar un robo o un hurto. O sea que la complejidad es distinta, es por eso que antes que siempre nos preguntaban por qué no presentábamos ya, porque es una cuestión estratégica dentro del rol que tenemos los investigadores", resaltó Rodríguez.

Dijo que si presentaba cinco meses atrás el plazo de investigación ya se iba a cumplir sin tener mayores avances. "Con el equipo de trabajo nos aguantamos algunas tapas, pero seguimos firmes haciendo el trabajo que corresponde", añadió.

"Tenemos suficientes elementos de sospecha y por más que 1.000 tapas me saquen yo soy el responsable y si es que te apurás, por experiencia sé, que con lo años se llega a la impunidad cuando los medios se olvidan del caso. Es mejor hacer bien el trabajo, hacer tranquilo, recolectar los datos y finalmente formular como corresponde", precisó.

El fiscal consideró que lo ideal sería que Contraloría les comunique primero de los resultados de su auditoría, aunque reconoció que se sigue trabajando. "Estoy en comunicación con la gente de Contraloría, sé que están trabajando en el informe de este rubro. Yo creo que Contraloría podría contribuir con un grado de hipótesis", indicó.

Señaló que recientemente emitieron un dictamen final, pero es del ejercicio 2019 que habla de un perjuicio de G. 18 mil millones.

Asimismo, realizó a una llamado a miembros de comisiones vecinales, Intendentes y miembros de juntas departamentales a colaborar en la investigación.

Imputación fiscal

Luego de cuatro meses de presentarse la denuncia contra la administración de Hugo Javier González Alegre, este lunes fue imputado el jefe departamental, quien según la imputación fiscal habría autorizado desembolsos de dinero por medio de dos resoluciones, presuntamente firmadas también por la imputada Lourdes Verónica Lezcano Decoud, secretaria general de la Gobernación.

El monto sería para ejecución de obras, a favor de la Fundación Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP) cuyo presidente es el señor Tadeo Andrés Álvarez Cristaldo, también imputado, con financiamiento proveniente de los Fondos para la Reactivación Económica a causa de la emergencia sanitaria declarada por ley, sin tener a la vista proyectos concretos que justifiquen la erogación.

Las sumas desembolsadas se dieron presuntamente en el marco de dos proyectos genéricos presentados por los representantes de la Fundación CIAP: construcción y mantenimiento de espacios públicos en el Departamento Central con un presupuesto de G. 3.063.360.000 y pavimentación asfáltica empedrado en el Departamento Central por valor de G. 2.042.240.000.

En el esquema se encuentran imputadas unas 15 personas en total. Para ello, el representante del Ministerio Público requirió la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva, y la prohibición de que los imputados se acerquen a la sede de la Gobernación n del Departamento Central y/o se comuniquen, por cualquier medio, con los funcionarios de dicha institución.