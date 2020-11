Fiscalía indaga presunto hurto de combustibles de una empresa

"Procedimos al allanamiento el día de hoy, encontramos algunas evidencias también como bidones, combustibles, supuestamente los choferes hacían el trabajo de hormiga prácticamente todos los días desde hace tiempo y llevaban combustible en ese lugar y de ahí se volvía a vender", expresó en conversación con C9N.

Refirió que el lugar allanado es una despensa-comedor, donde los choferes almuerzan habitualmente.

La fiscala dijo que se calcula que aproximadamente los bidones totalizaban 100 litros por día y según la persona que denunció, en la mañana de este viernes, supuestamente se hicieron esconder varios bidones.

"Incautamos hoy aproximadamente 100 litros, la dueña del comedor dijo que los choferes traían su combustible, cambiaban por almuerzo, pero que no es 100 litros. Dijo que es una costumbre normal en la zona y que ella no podía saber si era robado o no. Dio algunos apodos, por eso no pudimos llegar a los choferes, porque la misma empresa no maneja quiénes son exactamente, ya que hay muchos choferes y muchos camiones que maneja la empresa Heisecke S.A.", explicó.

El allanamiento fue realizado por la fiscala Daisy Sánchez, conjuntamente con la Policía Nacional de las Comisarías 12ª de Itá y 43ª de Arrua'i.

El caso está siendo investigado por el Ministerio Público y hasta el momento no hay personas detenidas.