Fiscalía incauta cargas de cemento presumiblemente de contrabando

El fiscal explicó que en el primer procedimiento fueron encontradas entre 700 a 900 bolsas de cemento de procedencia argentina en una ferretería.

"Es imposible todavía precisar exactamente la cantidad porque estamos todavía trabajando arduamente en el lugar. Estas mercaderías no presentan ninguna documentación, los dueños del local no se hicieron presentes, solamente estuvieron los empleados. Nos percatamos de que tuvieron comunicación con los dueños, pero no se hicieron presentes a dar la cara, lastimosamente", dijo en conversación con C9N.

Comentó que el segundo allanamiento fue realizado en una empresa, de donde incautaron 121 bolsas de cemento. Los encargados presentaron facturas de una ferretería.

Dijo que verificarán las documentaciones, pero que "de entrada no avala" la procedencia del cemento, porque no presenta ningún despacho de importación.

Entretanto, el tercer allanamiento también fue en una empresa, en donde se verifican las documentaciones que presentaron. En el lugar se hallaron 480 bolsas de cemento de origen argentino y uruguayo.

Por el momento no hay personas detenidas. La Fiscalía analizará todas las documentaciones obtenidas y con el avance de la investigación se verá la responsabilidad de las personas.

"Son bolsas de 50 kilos cada una, de las marcas Loma Negra y Hércules, son los dos tipos de cementos que estamos encontrando. Esto se vende en el mercado entre G. 80.000 y G. 85.000 cada cemento y se consigue en Argentina a un valor de G. 30.000", explicó.

Días pasados se incautaron dos camiones repletos de este tipo de cemento en el puesto de control de Vista Alegre y este miércoles también se incautaron dos camiones más con la misma carga.