El hombre llegó hasta la vivienda de su hijo reclamando que este se haya llevado a vivir a su madre con él, luego de que la misma sufriera un ACV.

Según una testigo, el hombre llegó borracho a la vivienda y disparó primero contra su nuera Nancy Beatriz Vera y, posteriormente, contra sus dos hijos Rafael Vera, de 33 años, y Miguel Vera, de 38 años. Los mismos fueron derivados a los nosocomios de Caacupé e Itauguá.

El presunto autor del homicidio cayó abatido tras el hecho, por lo que la agente fiscal adelantó que se constituirá en el Hospital de Caacupé para conversar con el hijo que se encuentra con mejor estado de salud.

Una de las hipótesis que se manejan es que el señor Vera no estaba de acuerdo con que se llevaran a la mujer a vivir en el lugar. No obstante, los hijos decidieron sacarla de la casa en que residía, ya que habrían constatado hechos de abuso contra su madre por parte del padre, quien aprovechaba la condición de la mujer para someterla.

El hombre ya contaba con una orden de restricción y no podía acercarse a su ex pareja, lo que no fue en absoluto un impedimento para llevar adelante su cometido.