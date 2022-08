En diciembre pasado, el propio titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), Carlos Arregui, reveló que el presunto esquema piramidal liderado por Arza movió cerca de USD 60 millones en el sistema financiero.

Regino Moscarda, presidente de Cefisa, indicó en una entrevista radial que la empresa colaboró con la comitiva fiscal este miércoles y señaló que el caso guarda relación con clientes de la financiera.

https://twitter.com/MinPublicoPy/status/1564995640987308032 #Ahora El fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción, Osmar Legal, lleva adelante el allanamiento a la firma financiera Cefisa, en el marco de la prosecución de la investigación sobre Estafa y #LavadoDeDinero que involucra a Luis Arza pic.twitter.com/ybCpHRIyX6 — Fiscalía Paraguay (@MinPublicoPy) August 31, 2022

“Entiendo que esto se refiere a un cliente en particular, no es la financiera, lógicamente si ocurrió cualquier operación en donde se usaron los servicios de la entidad, estarán buscando las pruebas o lo que sea, y por supuesto que nosotros se las vamos a facilitar, pero nosotros no somos", comentó a Radio 1000.

Los antecedentes señalan que, a pesar de haber estado vinculado a los hermanos anteriormente, una de las víctimas del esquema presuntamente montado por Arza es Ramón González Daher (RGD), hermano de Óscar González Daher.

Medios de prensa aguardan afuera de la financiera para recabar mayores datos con el fiscal Legal.