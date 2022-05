Fiscal Augusto Salas: "Marcelo Pecci marcó un camino que no se va a borrar jamás"

En la ocasión, el fiscal Augusto Salas, presidente de la Asociación de Agentes Fiscales del Paraguay, manifestó que físicamente se perdió a Marcelo Pecci, aunque "va a estar siempre con nosotros".

Afirmó que el fiscal Marcelo Pecci “ha marcado un camino, que no se va a borrar jamás" y que “ha escrito con tintas indelebles la palabra coraje, la palabra dignidad y sobre todas las cosas, el honor que engloba la integridad, que no solamente significa la honestidad, sino abarca esa palabra extensa, hace que la persona que lleva esa insignia engloba todo lo que es Marcelo Pecci”.

“Marcelo Pecci no va a desaparecer de entre nosotros, va a seguir vivo y sus huellas van a marcar más el paso de los agentes fiscales que buscamos el bien y el respeto a la ley. El crimen organizado no nos va a hacer temblar y desde la Fiscalía General hasta el último funcionario vamos a estar firmes y con más fuerza”, agregó.

Pidió honrar el trabajo de Marcelo Pecci y todo lo que él representa. Pidió honrarlo con calidad de servicios y con justicia cada paso, cada decisión que se tome con valentía y ese coraje que siempre caracterizó al fiscal.

Acotó, además, que la marcha fue denominada “Valentía y Coraje” porque "Marcelo Pecci fue y será siempre un fiscal valiente y con mucho coraje" y, sobre todo, una persona íntegra.

En el acto, Salas invitó a realizar un minuto de silencio y una oración por el descanso eterno del agente fiscal, quien fue asesinado el martes pasado en Colombia.

La presidenta de la Federación de Fiscales Latinoamericanos, conformada por 11 países, Susana Pernas destacó el trabajo de colaboración que realizó Pecci con distintos países. "A él le costó la vida trabajar contra el crimen organizado, indudablemente lo hacía muy bien y la respuesta frente al trabajo que hacía fue este: el quitarle la vida, asesinarlo por el trabajo que hacía", lamentó.

Advirtió que el crimen organizado está unido así como la corrupción, por lo que la lucha contra estos flagelos se debe continuar en la lucha. "No hay fronteras, el crimen organizado es transnacional hoy le tocó a Paraguay. Creo que todos tenemos que unirnos", exhortó.

"El mensaje que están mandando al matar a Marcelo fuera de su país es 'ven que mato a sus fiscales donde sea porque tengo el poder' y no lo podemos permitir", sostuvo al tiempo de insistir a los presentes en no claudicar, ni bajar los brazos ante la lucha contra el crimen organizado.

En representación del Colegio San José, tuvo las palabras el abogado Sebastían Acha, compañero de infancia del fiscal. Durante su alocución leyó el ultimo editorial que firmo Guillermo Cano Isaza, director del diario Espectador de Medellín antes de su asesinato.

"Durante mucho tiempo estos personajes siniestros lograron embobar a la gente ingenua, alagándolas con migajas y propinas, con dinero todos calientes, mientras la sociedad acobardada y en algunos casos engolosinada con los espejismos de la vida comoda del jet set emergente veía crecer en su alrededor el imperio de la inmoralidad", narró.

Dijo que esos sicarios pensaban que acabando con la vida de Cano acabarían con sus anhelos, con sus sueños, esperanzas y convicciones y su coraje. Pero que la historia nos mostró algo diferente: "decenas de miles de conciudadanos repitieron no solo sus palabras, sino que emularon su coraje, recogieron sus sueños e hicieron brotar un árbol de esperanza de aquella semilla enterrada fueron su tierra fértil", comentó.

Acha en su discurso interpeló a los asistentes diciendo: "¿Qué tierra somos nosotros para la semilla que hoy estamos enterrando, somos la roca que no se inmutan con la planta que no puede crecer y morirá. Somos la tierra seca indiferente apática que no nutrirá las raíces nacientes de aquella planta que quiere brotar?".

A la pregunta retórica contestó que creo profundamente que la semilla cayó en tierra fértil, y que de el brotará una planta fuerte y sana. "Que la semilla que sembró Marcelo con su propia vida morirá para dar frutos", expresó.

También subió al escenario para homenajear a Pecci, en representación de sus compañeros de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción, su ex compañero Jorge Kronawetter, quien recordó al fiscal como un hombre recto, honesto, serio, intachable y con una pulcritud como muy pocos tienes.

"Marcelo levanto para siempre su cabeza y con su mirada al horizonte marco el rumbo. Tomemos su posta en un carrera de relevo porque solo no podemos", indicó. Destacó la lucha inclaudicable que realizó el representante del Ministerio Público por un país mejor.

Por su parte, el fiscal adjunto Marcos Antonio Alcaráz, en representación de la Fiscalía General pidió a los funcionarios de la Fiscalía tomar el ejemplo del fiscal.