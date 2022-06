El fiscal Carlos Alcaraz brindó algunos detalles sobre la droga sintética que era comercializada por la estructura desarticulada este viernes en el marco de la operación New Evolution de la Secretaría Nacional Antidrogas ( Senad ).

Señaló a Monumental 1080 AM que son costosas y que están destinadas a un solo sector de la sociedad. En una entrevista concedida a Telefuturo las denominó como "drogas de élite".

Una investigación de varios meses identificó a varios jóvenes de nacionalidad paraguaya, brasileña, argentina y colombiana como responsables de la distribución de las #DrogasSintéticas



Los mismos comercializaban variedades de éxtasis, LSD, metanfetaminas y hongos alucinógenos.

"Un gramo o una sola pastilla cuesta G. 200.000, G. 250.000 o G. 700.000. El precio es abismalmente alto en comparación al resto de las drogas", expresó el agente del Ministerio Público.

La investigación, que este viernes derivó en 14 allanamientos en Asunción y Central, identificó a una red que se dedicaba a la comercialización de variedades de éxtasis, LSD, metanfetaminas y hongos alucinógenos.

Alcaraz mencionó que en los procedimientos también fueron incautadas cantidades de Tusi, conocida como la cocaína rosada; cocaína y marihuana.

En el operativo intervinieron 10 fiscales en total. Entre ellos, Carlos Alcaraz, Elva Cáceres, Osmar Segovia, Andrés Arriola, Ysaac Ferreira, Deny Pak, Lorena Ledesma, Vicente Rodríguez, Mercedes Vera y Marco Amarilla.

El Ministerio Público libró 14 órdenes de captura en prosecución del caso, de los cuales, la mayoría de los objetivos fueron detenidos en la madrugada de esta jornada, aseguraron.

No obstante, las autoridades no dieron a conocer las identidades de los aprehendidos, pero señalaron que se trata de jóvenes no mayores de 30 años.

#Narcotráfico Varios allanamientos e incautación de drogas sintéticas y semisinteticas como pastillas extasis, LSD, TUSI, MDMA y hongos alucinógenos. Procedimiento a cargo de los fiscales de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico

Los allanamientos se realizaron en Asunción, Luque, Mariano Roque Alonso, San Lorenzo y Lambaré.

Senad apuntó que la investigación duró varios meses y sindica a personas de nacionalidad paraguaya, brasileña, argentina y colombiana como responsables de la distribución de los estupefacientes.

La operación New Evolution es la primera de estas características, que apunta a la desarticulación de redes de venta de drogas sintéticas en el país.