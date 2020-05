Finiquitan hoy el protocolo

Este protocolo se presentará mañana en la reunión de presidentes y del Comité Ejecutivo de la APF, donde debe ser aprobado, para luego pasar a la SND y el Ministerio de Salud, que le dará el visto bueno y así los entrenamientos volverán y se pondrá fecha para el reinicio del torneo Apertura.

Brunstein, en charla con Fútbol a lo Grande, por Radio Monumental 1080 AM, detalló quiénes serán los sometidos a controles: “Van a hacerse los que entran dentro del protocolo, el número por equipo es 35, 25 jugadores más 10 personas de apoyo, es lo mínimo que se pide”. Aclarando: “Los técnicos de televisión no están en contacto con jugadores y no deben hacerse el control tantas veces. Los árbitros, sí. Y no habrá pasapelotas, se prepararán como diez pelotas desinfectadas por partido. Nadie tiene que tener acceso a los jugadores, solo los que están bajo protocolo”.

El médico además apuntó acerca de la labor de la prensa en los juegos: “Estamos muy cortos de presupuesto y no estamos ahora en condiciones que merece la prensa y si vamos a pedir a los clubes esas cuestiones no entran en el presupuesto para invertir en eso”.

“Vamos a presentar un convenio a la APF con un instituto y vamos a presentar otra empresa que tomará las muestras. Habrá un lugar fijo donde se tomarán todas las muestras a todos los jugadores”, explicó el profesional de la salud acerca de la metodología de trabajo de control para los protagonistas.

En otro momento, Brunstein expresó que hasta se podría habilitar la toma de muestras a los jugadores de fútbol desde los automóviles de cada uno en un lugar a definir, para evitar el contacto. Los test de momento serían una vez por semana para todas las personas que estén afectadas en el protocolo.