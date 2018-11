El senador Fidel Zavala, quien tiempo atrás fue secuestrado por el grupo armado, cuestionó la exposición pública del contenido, dada la sensibilidad del hecho y la implicación de supuestos menores de edad en la ejecución.

“No me parece muy bien y no creo correcto, el Gobierno está haciendo un trabajo gratis para ellos. Su objetivo se cumple a cabalidad: sembrar el terror”, refirió el legislador en contacto con radio Monumental 1080 AM.

Para Zavala, el material audiovisual es una muestra de la crueldad con la que se mueve el EPP, reclutando a menores de una forma vil y haciéndolos partícipes bajo supuestas pruebas que al final terminan siendo una trampa.

“La manera de reclutar es muy lamentable. Ellos, prácticamente, obligan a los chicos a realizar este tipo de cosas a cara descubierta, para que puedan ser visualizados y ya no puedan salir”, sostuvo.

El video fue difundido este miércoles en una pantalla gigante ante los medios de comunicación. La orden de reproducción provino directamente del ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, quien alegó que la muestra era necesaria para concienciar a la ciudadanía sobre la gravedad de la situación.

Tiene una duración de unos ocho segundos y las imágenes no son claras, pero se puede observar la ejecución de quien sería el brasileño Valdir de Campo.

El material fue encontrado en una tarjeta de memoria, tras el ataque del grupo armado en la estancia El Ciervo, Departamento de San Pedro, el pasado 19 de noviembre.