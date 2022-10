Familiares de trabajador asesinado por asaltantes exigen justicia

En la ocasión, portando carteles y globos blancos, exigen justicia para Barrios, quien perdió la vida tras recibir un balazo cuando volvía de su trabajo, a pocas cuadras de su casa, en J. Augusto Saldívar, Departamento Central.

https://twitter.com/AM_1080/status/1582692986835460097 #AHORA Familiares y amigos de Reinaldo Barros Benítez, asesinado por delincuentes, se manifiestan frente a la sede de la Brigada Central exigiendo justicia.



El hombre de 31 años estaba a cuadras de su casa, le metieron un balazo para robarle su moto.#AM1080 pic.twitter.com/dNPJTFfkDL — Monumental AM 1080 (@AM_1080) October 19, 2022

La madre del fallecido pidió que las autoridades actúen como corresponde en el caso y que los responsables del hecho paguen una condena lo antes posible, principalmente para evitar que hagan lo mismo con otras personas.

"Demasiado nos perjudicó (el hecho), y no solo a nosotros, sino a toda la comunidad, por eso exigimos justicia. Hay testigos de lo ocurrido, no pensaron que él deja un pequeño de 6 años que dependía de él", lamentó la mujer.

La esposa de Barrios, por su parte, entre llantos dijo que no le desea a nadie pasar por lo que están atravesando en familia. Contó que apenas hace un mes el fallecido compró su motocicleta y que lo había hecho con esfuerzo a través de un préstamo.

"Hizo todo para tener para su moto y al final para perder la vida. Me deja por el piso porque él era el sostén de la casa, yo no tengo profesión. Él era peluquero y hacía todo para que a su familia no le falte nada", expresó la afectada.

Hay seis detenidos tras el crimen

El representante del Ministerio Público que lleva el caso, Pedro Clever, señaló a Monumental 1080 AM que existen avances en la investigación del crimen y que hasta el momento ya hay seis personas detenidas.

Detenidos por asesinato a joven J. Augusto Saldívar.jpg Las seis personas se encuentran a disposición del Ministerio Público.

Tres de las implicadas están siendo investigadas por la muerte del trabajador, mientras que las otras tres restantes, por la compra y venta del biciclo que se le robó durante el atentado.

Asimismo, el agente fiscal afirmó que se realizaron allanamientos en la zona, tras los cuales se logró recuperar la motocicleta. También se incautaron los vehículos que estuvieron involucrados en el hecho.

El caso

El hecho ocurrió en la noche del miércoles 12 de octubre cuando Reinaldo Benítez, de 31 años, volvía de su trabajo a bordo de su biciclo y, a pocos metros de sus vivienda en J. Augusto Saldívar, fue interceptado por dos personas a punta de arma de fuego.

Nota relacionada: Motoasaltantes matan a un trabajador para robarle la motocicleta en J. Augusto Saldívar

Estos presuntamente se desplazaban también a bordo de una motocicleta y, cuando la víctima se percató de que eran asaltantes, aceleró.

El joven se resistió a ser despojado de su vehículo, por lo que los delincuentes lo persiguieron y uno de ellos le disparó. Esto le ocasionó la caída al suelo y finalmente lograron robar el biciclo, tras lo cual se dieron a la fuga.