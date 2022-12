Familiares de Óscar Denis piden reconstrucción del secuestro

La familia Denis tuvo acceso recientemente a la carpeta fiscal mediante una querella adhesiva, con lo que buscan reencauzar la investigación, “comenzando con algo tan básico”, como la reconstrucción de los hechos, según manifestó a Monumental 1080 AM la hija del liberal, Beatriz Denis.

En ese sentido, explicó que la querella adhesiva fue planteada debido a una falta de información y acceso a las diligencias realizadas por el Ministerio Público sobre el secuestro.

Asimismo, señaló que recibieron una carpeta donde las hojas ni siquiera estaban foliadas y que de un total de 63 allanamientos, un total de 40 no se llegaron a hacer.

“Entendemos que no son familiares de ellos (…) para ellos es Óscar Denis no más, Edelio Morínigo no más, Félix Urbieta no más”, manifestó.

Entre otras cosas, sostuvo que a la Fiscalía no le interesa encontrarle a su papá y que no recuerda haber visto a ningún fiscal acompañándolas a ingresar en el monte.

La única vez que los secuestradores se comunicaron con la familia fue mediante un panfleto encontrado dos días después en la zona del secuestro. Los delincuentes pidieron que se efectúe una donación de víveres a comunidades por valor de USD 2 millones para la liberación.

Desde ese entonces, las hijas de Óscar Denis iniciaron una serie de movilizaciones y acciones para ejercer presión sobre las autoridades, de modo que se realicen las tareas necesarias para que el hombre fuese localizado.

Así como Óscar Denis, Edelio Morínigo permanece en manos del EPP, mientras que Félix Urbieta fue secuestrado por el autodenominado Ejército de Mariscal López.

Denis fue nombrado como segundo del Ejecutivo, ocupando el puesto que se encontraba vacante luego de que el mismo Congreso destituyera a Fernando Lugo de la presidencia vía juicio político y asumiera Federico Franco.

Estuvo en el Congreso Nacional por tres periodos legislativos, dos de ellos en la Cámara de Senadores, 2003-2008 y 2008-2013, y uno de ellos como diputado nacional, desde 1998 hasta el 2003, todos en representación del Departamento de Concepción.