El abogado Ricardo Merlo presentó una querella criminal contra los imputados, prófugos o fallecidos, del secuestro del ex vicepresidente Óscar Denis ante el juez contra el Crimen Organizado, Gustavo Amarilla, según informó el periodista de Última Hora Raúl Ramírez.

El abogado mencionó que ya habían solicitado tener intervención en la causa para la obtención de copias de la investigación, pero que esto les fue negado a los familiares.

Por dicha razón y ante nuevas informaciones sobre el supuesto paradero del secuestrado, los familiares presentaron la querella adhesiva.

Beatriz Denis, hija de Óscar Denis, mencionó que buscan acompañar las actuaciones del Ministerio Público, proponer diligencias y obtener las copias de la investigación para saber en qué estado de avance se encuentra.

La querella fue presentada contra los imputados por el secuestro que todavía siguen vivos, que son Rubén Darío López Fernández, Ernesto Daniel Villalba y adolescentes pertenecientes a las comunidades indígenas.

Beatriz señaló que la idea de la familia es tener participación, porque la primera vez que quisieron acceder a la carpeta fiscal les negaron, a pesar de que son víctimas familiares de un secuestrado.

Asimismo, mencionó que buscan interiorizarse sobre la actuación fiscal en la pesquisa, como también ver qué más se puede hacer con las nuevas informaciones suministradas por la ex coordinadora de Establecimientos Penitenciarios, Ana Dina Coronel, y si efectivamente la Fiscalía no recibió dichos datos.

También aclaró que aún no recibieron información sobre los últimos trabajos de búsqueda realizados por la Fuerza de Tarea Conjunta en la colonia indígena Mbokaja'i de Amambay, tras las declaraciones de Ana Dina Coronel.

Sobre si confían en la versión, dijo que la funcionaria de Justicia tuvo buena predisposición y las escuchó cuando estuvo por Concepción, un día antes de que los mensajes fueran enviados a las autoridades correspondientes. En dicha ocasión, les manifestó que trataría de conseguir alguna información, ya que recorre los penales.

En ese sentido, sostuvo que la funcionaria remitió la información y las autoridades la dejaron en el freezer, dando como excusa que la fuente no sería fiable, por lo que remarcó que no está en manos de las autoridades de Justicia analizar qué fuente es fiable o no y que debían pasar a Fiscalía.

Finalmente, adelantó que estarían recorriendo el lugar en el que presuntamente fue enterrado su padre, según la información brindada por la funcionaria de Justicia, Ana Dina Coronel, quien fue removida del cargo tras el ingreso del féretro del líder del EPP, Osvaldo Villalba, al Buen Pastor.

El entonces ministro de Justicia, Édgar Taboada, y la directora del Buen Pastor fueron removidos del cargo por el ingreso del féretro ante una amenaza de amotinamiento por parte de Carmen Villalba, hermana del también ex líder del EPP, Osvaldo Villalba. Pero las declaraciones de Ana Dina Coronel salpicaron también tanto a Olmedo como al actual ministro de Justicia, Daniel Benítez.