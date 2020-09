Familiares de detenida por operativo Gorilla Glue retiran gatos

La dueña es Montserrat Barros, alias La Mombi. En los videos publicados por la Senad se vio a un gato blanco saltando de la cama, como tratando de salir por el susto tras la sorpresiva presencia de los agentes especiales.

El director de Bienestar Animal, Juan Manuel Enciso, informó que la madre de Monserrat fue quien, bajo acta, retiró a los tres felinos. Indicó en comunicación con Última Hora que los animales estaban en perfecto estado de salud.

Enciso explicó que fueron convocados por el propio fiscal de la causa, Deny Yoon Pak, por el hallazgo de los tres cuadrúpedos, un adulto y dos cachorros. La Dirección de Bienestar Animal se encargó del cuidado hasta que fueron entregados a la mujer, que fue autorizada por Barros.

Además, se aclaró que los animales no fueron objeto de incautación por parte de la Fiscalía, ya que no guardaban relación con el hecho investigado, ni objeto de decomiso por la Dirección Nacional al no tener indicios de maltrato.

El miércoles la Fiscalía y la Senad realizaron varios allanamientos en el marco de un operativo denominado Gorilla Glue. Según el informe oficial, lograron desmantelar una red de producción y venta clandestina de marihuana vip, con alto contenido de THC. El producto se vendía a precios elevados.

En total 11 fueron detenidos. La cartera antidrogas indicó que tenían conocimientos agronómicos y eran de buen poder adquisitivo. Los agentes encontraron cuatro laboratorios clandestinos, equipados con sistema de iluminación, ventilación, aislamiento y almacenamiento de hierbas.