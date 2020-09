Familia de Óscar Denis aguarda liberación de Adelio para tener prueba de vida

Beatriz Denis, hija del ex vicepresidente Óscar Denis , secuestrado el miércoles pasado por el Ejército del Pueblo Paraguayo ( EPP ), dijo que aguardan que el empleado Adelio Mendoza , de 21 años, sea liberado por el grupo armado para tener información sobre su padre.

"Dijeron que una vez que se haga pública (las exigencias) y la zona esté despejada (de las fuerzas de seguridad) y que se entreguen esos medicamentos, liberarían hoy al joven Mendoza; estamos esperando esa liberación, a lo mejor a través de él tendremos ese canal de comunicación que tanto solicitamos y esa prueba de vida que para nosotros es fundamental", expresó en conversación con Telefuturo.

Señaló que los captores enviaron por un papel una firma que ella reconoce que es de su padre y una huella dactilar, que presume que es del mismo. Sin embargo, asegura que eso no es una prueba de vida.

"Pedimos una prueba de vida, un video, una conversación, algo que por lo menos tengamos una mínima seguridad de que papá esté vivo", afirmó.

Aseguró que el grupo criminal les exigió que se publiquen en los medios de comunicación las exigencias y que eso la familia cumplió en la noche del viernes en una conferencia de prensa.

También contó que esa misma noche colocaron los medicamentos que debe consumir su padre en el mismo lugar en donde los delincuentes dejaron la nota con las exigencias y que la fuerza de seguridad despejó el área, así como pidió el EPP.

Sin embargo, las autoridades confirmaron en la mañana de este sábado que los medicamentos no fueron retirados del lugar.

El EPP exigió además repartir víveres por un valor de USD 2 millones a comunidades de los departamentos de San Pedro, Amambay, Concepción y Canindeyú, en un plazo de 8 días, desde el momento del secuestro.

Beatriz Denis aseguró que no disponen de ese monto porque les congelaron los fondos tanto de las sociedades que tienen como de las cuentas particulares que poseen.

No obstante, dijo que desde que tuvieron conocimiento del requerimiento se pusieron en comunicación con amigos y que están conversando para conseguir los víveres que pidió el grupo criminal.

"El monto realmente es elevadísimo, pero estamos peleando y vamos a seguir, siempre fuimos luchadoras, siempre fuimos personas de trabajo, somos personas de bien, no hicimos nunca daño a nadie, no podemos entender la finalidad de esto, del por qué el secuestro. Se autodenominan que no son criminales y que lo demuestren entonces y devuelvan a papá con vida", añadió.

El grupo criminal, además, exigió la libertad de sus líderes Carmen Villalba y Alcides Oviedo Brítez, quienes actualmente están en prisión, en un plazo de 72 horas que vence este domingo a las 22.00.

"Es terrorífico, es de terror, estoy sin palabras", aseguró Beatriz entre llantos al ser consultada sobre la amenaza de ejecución si no se cumplen con las exigencias de la banda criminal.

El caso

El ex vicepresidente de la República Óscar Denis Sánchez y su empleado Adelio Mendoza desaparecieron en la tarde del miércoles de su estancia denominada Tranquerita, en la ciudad de Bella Vista Norte, en el Departamento de Amambay.

La camioneta de Óscar Denis fue encontrada abandonada con las puertas abiertas y en ella había panfletos en los cuales una célula del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) se atribuye el secuestro de ambas personas.

El hecho se produjo a unos 30 kilómetros de donde se enfrentaron efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta y miembros del EPP, el pasado miércoles 2 de setiembre, con el resultado de dos niñas fallecidas.

Especialistas de Colombia ya llegaron a nuestro país este viernes para colaborar con la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) en la búsqueda de las víctimas.

Los fiscales asignados en la investigación son Lorenzo Lezcano, Federico Delfino, Carlomagno Alvarenga, Marco Amarilla, Alicia Sapriza, Marcelo Pecci, todos componentes del grupo de fiscales intervinientes, informó el Ministerio Público.