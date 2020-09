Empleado de Óscar Denis: "Ojalá que lo encuentren con vida"

Contó que aquel día, alrededor de las 15.30, el ex político liberal recibió una llamada en la que le comunicaron que uno de sus empleados sufrió un accidente y él decidió salir de su estancia para dirigirse al lugar donde estaba su trabajador.

"Si él no recibía esa llamada no iba a salir de la estancia. Yo le dije: 'Patrón, yo me voy con usted', y él me dijo: 'no, quedate, vos trabajás bien en el corral', después le dijo a Adelio Mendoza para que lo acompañe", expresó en conversación con la prensa.

Figueredo aseguró que Óscar Denis nunca tuvo problemas con nadie y comentó que sus hijas le pidieron seguir trabajando como si fuera que su padre estuviera con ellos. "Él no creía en el EPP y no quería tener guardias privados", contó.

"Ojalá que lo encuentren con vida, si me está escuchando le digo que quiero seguir trabajando con él, me duele mucho lo que le hicieron a mi patrón, soy una persona de la familia prácticamente", dijo entre lágrimas y con la voz entrecortada.

Encontró la camioneta abandonada

Figueredo relató que 25 minutos después de que haya salido Óscar Denis del establecimiento, él salió en otro vehículo detrás de él, con otro compañero de trabajo, porque tenían que ir a recoger animales.

En un momento dado, desde lejos observaron que estaba la camioneta del ex vicepresidente en la vía pública y lo primero que pensó fue que el vehículo había llantado.

Siguió relatando que las puertas del móvil estaban todas abiertas y al mirar las ruedas vio que no estaban pinchadas y que dentro del rodado estaban todas las pertenencias de Óscar Denis, como su reloj, cadena y un manojo de llaves que siempre solía tener por su cintura.

"Me di la vuelta y miré la carrocería, ahí vi los panfletos, le dije a mi compañero para irnos del lugar porque eso no estaba bien, siempre suelo ver en la tele que ellos (el EPP) dejan panfletos", expresó.

Dijo que se asustaron bastante y se retiraron del sitio y al alejarse por unos dos kilómetros se comunicó otra trabajadora del lugar y le contó que el ex dirigente político fue llevado por el EPP.

Un trato ejemplar

El trabajador mencionó que nunca escucharon que el EPP esté por la zona y mencionó que el martes a las 8.30 llegaron a la estancia y que de lunes a viernes realizan el recorrido por el campo.

Aseguró que los empleados tenían un trato muy cercano con el ex vicepresidente de la República, quien inclusive almorzaba siempre con todos ellos.

Exigencias del EPP

El grupo criminal exigió para la liberación de Óscar Denis repartir provistas a 40 comunidades por un valor total de USD 2 millones, USD 50.000 a cada comunidad, en un plazo de 8 días, desde el momento del secuestro, y que dejen en libertad a sus líderes Carmen Villalba y Alcides Oviedo Brítez, actualmente en prisión.

Familia pide prueba de vida

Beatriz Denis, una de las hijas del ex vicepresidente de la República, fue la vocera de la familia durante una conferencia de prensa realizada el viernes en Concepción, en donde pidió al EPP una prueba de vida de su padre.

Manifestó que la familia está poniendo todo de su parte y cumplieron con el primer requisito del grupo criminal, que era la de publicar en los medios de comunicación las exigencias para la liberación, por lo que ellos demuestran su predisposición.

También pidieron establecer un canal de comunicación, porque hasta ahora no se instauró ninguno, ya que la nota con los pedidos fue dejada en un lugar.

El secuestro se produjo a unos 30 kilómetros de donde se enfrentaron efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta y miembros del EPP, el miércoles 2 de setiembre pasado, con el resultado de dos niñas fallecidas.