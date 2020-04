Familia de Juliette no pierde la esperanza de hallarla con vida

Max Narváez Matto, abogado de la familia, manifestó que la pequeña es una niña especial que padece de microcefalia.

"Hasta ahora toda la familia y nosotros también tratamos de sostener la esperanza de que la volvamos a encontrar con vida", expresó en conversación con NPY.

El abogado explicó que la madre de Juliette tiene una relación sentimental con un hombre desde hace un año y que tras la cuarentena a causa del coronavirus (Covid-19) decidieron mudarse en otra vivienda y convivir como familia.

"Es la primera vez que estaban conviviendo como familia y ocurrió esto, estamos con esperanzas de recuperar a la nena", aseguró.

Contó que el miércoles 15 de abril, la madre estaba limpiando la vivienda y observó que la niña estaba jugando con las cabras y que en un momento dado desapareció de su vista. Allí la familia inició una intensa búsqueda en toda la vivienda.

Explicó que la denuncia en la Fiscalía fue presentada 24 horas después, porque primero se abocaron a la búsqueda de la pequeña ya que era muy alegre, bromista y siempre se escondía, por lo que pensaron que jugando se perdió.

Refirió además que las cabras cuando tienen hambre regresan y entonces la madre tenía la esperanza de que la menor aparezca con los animales.

"La buscaron toda la noche y no la encontraron, entonces hicieron la denuncia al día siguiente, porque la Policía te dice que si no pasan las 24 horas no te tomamos la denuncia, a no ser que hayan visto a la niña ser estirada o llevada por alguien", refirió.

Además, dijo que el padrastro de la niña es alemán y en su país luego de transcurrir 24 horas recién se presenta la denuncia de una desaparición.

Policía descarta secuestro

El jefe del Departamento de Investigación de Homicidios de la Policía Nacional, Sergio Insfrán, señaló este martes que está prácticamente descartado que la desaparición de la niña Juliette se trate de un secuestro.

“La parte de secuestro creo que se tiene descartada; pasaron varios días y nadie se comunicó con los familiares. Desde el pasado miércoles ya no tenemos contacto con los padres y ellos están asesorados por un abogado”, dijo el comisario Insfrán a una emisora local.

Por su parte, el fiscal Carlos Maldonado dijo a Telefuturo que personal técnico procedió a recolectar muestras de fluidos en algunas prendas encontradas durante dos allanamientos que guardan relación con el caso, las cuales podrían ser sangre.

El jueves 16 se iniciaron intensas búsquedas y se rastrilló el domicilio con canes especializados, personal de Investigación de Delitos, Criminalística, Antisecuestros y Homicidios.

La niña había desaparecido con dos cabras y estos animales aparecieron días después a 10 kilómetros de su residencia.