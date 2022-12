El fiscal Julio Ortiz manifestó que la hermana del ex fiscal de la Unidad Especializada Antidrogas del Ministerio Público y ex viceministro de Seguridad Interna, Javier Ibarra , declaró ante el Ministerio Público y dijo entre otras cosas, que no cree que Aida María Villalba, ex empleada de su hermano, haya tenido participación alguna.

La mujer aseguró que la ahora imptada es "una persona de confianza" de la familia que con anterioridad había sido empleada de su padre e inclusive le cobraba su sueldo de jubilado.

"Pero ella es testigo de distancia, por decirlo de alguna manera, ella estaba en Ciudad del Este cuando todo esto ocurrió. Entre otros cosas, dijo que tienen conflicto por una herencia abierta por el tema del padre", expresó este sábado en conversación con Radio Monumental 1080 AM.

El representante del Ministerio Público dijo que no cierran aún la investigación y que indagan posible suicidio u homicidio. Aseguró que aún no tienen una certeza con relación a lo ocurrido porque dependen del extracto de llamadas por WhatsApp entrante y saliente porque así se comunicaba Ibarra.

"Tenemos una hipótesis, pero no me quiero aventurar, no quiero decir, no quiero anticiparme, no quiero que nadie que pueda ser sospechoso esté escuchando y trate de buscar la manera de ocultarse", agregó.

Por otra parte, el fiscal explicó que en Máximo Torres, casero del ex fiscal, en su declaración manifestó que desconoce si su patrón tenía enemigos porque era de poco hablar y que desde hace 9 meses que trabajaba con él.

https://twitter.com/AM_1080/status/1599042477000130560 #CasoJavierIbarra: "lo que me dijo (el casero) en una parte es que Javier estaba con problemas económicos"



También declaró la hermana del exfiscal Ibarra.



"Entre otras cosas refirió que tienen conflictos familiares por una herencia" dijo el fiscal Julio Ortiz. #AM1080 pic.twitter.com/6TsTB8sqlc — Monumental AM 1080 (@AM_1080) December 3, 2022

Dijo que quedaba en su vivienda solo cuando él viajaba y que estaba con problemas económicos por eso no estaba viajando. Además le mencionó que iba hacer todo lo posible para tener dinero para pasar bien la Navidad.

Al consultarle si en la vivienda asistían mujeres, el trabajador le dijo que no y que sí iban a visitarlo personas de su estudio jurídico.

El casero le comentó que el 24 de noviembre pasado, antes de las 7:00 recibió una llamada de Noelia Nauman, esposa de Javier Ibarra quien le dijo si podía ir hasta la vivienda para ver si el ex funcionario estaba despierto.

Luego, Torres llegó hasta el domicilio de Ibarra en donde se encontró con Aida encontrando el portón del garage semiabierto. La empleada abrió el portón pequeño por donde ingresaron y encontraron en la cocina a Ibarra ya sin signos de vida, tendido en el suelo, por lo que comunicó el hallazgo a la Policía Nacional.

Por último, dijo que no encontraron ningún arma de fuego en el lugar del hallazgo, ni siquiera la riñonera en la que Ibarra siempre tenía su pistola calibre 22 milímetros.

La Fiscalía imputó en la tarde del martes pasado a Aida María Villalba por hurto especialmente grave. La investigación apunta a que se llevó el arma de fuego, que presuntamente fue utilizada para acabar con la vida del ex funcionario. La jueza Elsa Idoyaga, del Juzgado de San Lorenzo, dictó su prisión preventiva.

Javier Ibarra fue hallado muerto en su vivienda ubicada en el barrio Villa Universitaria, de San Lorenzo, Departamento Central, con dos disparos de arma de fuego en la cabeza, zona de la sien.