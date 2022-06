Familia de escribano hallado sin vida pide que se investigue el caso

Al respecto, Fabiola Duré, hija del hombre, dijo a Monumental 1080 AM que al principio se hablaba de que su padre se había quitado la vida, pero la autopsia reveló que la causa de muerte del escribano fue por un fuerte golpe en la cabeza que le provocó un traumatismo de cráneo encefálico.

"Mi padre sufrió un traumatismo de cráneo y con esto cambia la carátula de la carpeta fiscal", expresó y sostuvo que la familia notó que el hombre andaba muy angustiado, sin poder dormir y preocupado en recuperar un mensaje de WhatsApp, que se le había borrado.

"Para nosotros no hubo dudas de que a él le mataron. Unos días antes él estaba muy interesado en recuperar un mensaje de WhatsApp. Suponemos que él estaba amenazado", expresó y acusó a las autoridades de no investigar el caso.

"No investigaron, no hay testigos del hecho. No se investigó nada, ni un testigo no hay", reprochó. Ahora la causa está caratulada como homicidio doloso.

En otro momento, indicó que recién el pasado 20 de mayo el celular de su padre fue remitido a un perito para su análisis. La mujer señaló que el mayor temor de la familia es que el caso quede impune.

"La fiscala nos dice que los peritos informáticos están recargados de trabajo. Nuestra preocupación es que todo quede impune. No tenemos nada, ni hipótesis ni sospechas y queremos que se haga justicia", reclamó.

Por su parte, Gladys Giménez, agente fiscal que tiene a su cargo la investigación, explicó a la radio que la investigación avanzó mucho y que siempre hubo sospechas de que fue un homicidio. Aseguró que están en la búsqueda del supuesto autor.

Más detalles del caso

Duré Real salió de su casa al mando de su camioneta Renault gris, con chapa DAL 154 PY. Según contó su esposa, el escribano dijo que volvería enseguida.

La camioneta se encontró abandonada al costado del lago señalado con la llave de contacto puesta, con el motor apagado y las puertas del rodado sin seguro.