Falta de refugios sobre Artigas expone a la gente a efectos de lluvia o calor

A lo largo de esta extensa vía de circulación solo se observan carteles sujetados a postes que indican la existencia de una parada obligatoria, las que fueran instaladas por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), pero sin ninguna protección para los usuarios del transporte público de pasajeros.

Las pocas estructuras que se tienen fueron montadas por empresas privadas bajo la figura del padrinazgo.

De 147 letreros colocados también sobre la Transchaco, Primer Presidente, Aviadores-España, Mariscal López, Madame Lynch-Defensores del Chaco y San Martín-República Argentina, únicamente 52 cuentan con resguardo, lo que equivale al 35%.

RECLAMO. Ante este panorama de desprotección para la gente en cuanto a las inclemencias del tiempo, el concejal Víctor Hugo Menacho, a través de una minuta derivada a la Intendencia para su consideración, reclamó la construcción de estos refugios en el mencionado corredor de la ciudad.

El edil pide que a través de la Comisión de Transporte Público y Tránsito de la corporación se haga un seguimiento a este pedido, de manera a garantizar que los resguardos sean materializados.

“Es el reclamo de numerosos vecinos y usuarios del transporte que al carecer de refugios apropiados para la espera de colectivos, se ven sometidos a diversas contingencias climáticas a lo largo de todo el año”, precisó.

El concejal Orlando Fiorotto había presentado tiempo atrás una solicitud para que el referido Ministerio suspenda temporalmente la instalación de estas paradas obligatorias, ubicadas a cada 500 metros hasta tanto se firme un acuerdo que garantice la concreción de los refugios peatonales.

Las mismas empezaron a regir desde el 25 de abril del 2016.

El actual director de Tránsito de la Comuna capitalina, ingeniero Luis María Pereira, había indicado en el 2017 que se harían los trámites administrativos correspondientes para que estos necesarios resguardos para los peatones se hagan realidad en el menor tiempo posible.

Sin embargo, tras haber transcurrido un año, la situación se mantiene de igual manera, con personas esperando por horas unidades de escasa frecuencia, sobre todo los fines de semana o feriados, cubriéndose como sea del quemante sol, de fuertes precipitaciones o vientos fríos en el invierno y con alta probabilidad de ser asaltados por motochorros.

Opinión

“No tenemos ninguna seguridad y protección”

“Faltan más refugios no solo sobre Artigas, sino en otras avenidas y calles de la ciudad.

Cuando llueve nos mojamos todo y cuando hace calor también la pasamos demasiado mal. Todos los días se pasa bastante mal, debido a que no hay una estructura que nos cubra de todo eso.

Acá solo se tienen letreros que indican dónde están las paradas, pero nada más que eso. Y eso no es suficiente. Necesitamos que las autoridades piensen más en la gente que trabaja y estudia todos los días. No tenemos seguridad ni protección de ninguna clase.

Y esto es más grave los fines de semana y feriados, porque en esos días casi no hay colectivo. Y el peligro de ser asaltados es muy alto”. Erika Fontivero, pasajera.