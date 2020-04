Exigen proveer insumos para ollas populares en el interior

Con el respaldo de la Gobernación, la Asociación de Comerciantes e Industriales y algunas empresas privadas, el Municipio organizó con las comisiones vecinales las ollas populares desde el lunes en 10 lugares, alcanzando en el primer día a unas 3.619 personas de diversos barrios. Hubo aportes de hasta agricultores para el primer día de servicio.

En CAPIIBARY. Pobladores de varios asentamientos de Capiibary piden al Gobierno la entrega urgente de víveres para seguir haciendo las ollas populares como una forma de paliar la falta absoluta de alimentación en la mayoría de los hogares, porque desde que comenzó la cuarentena ya no hay trabajo y muchas familias ya no tienen nada que comer. Existen 10 asentamientos en el casco céntrico de Capiibary, la mayoría están en la misma situación de pobreza, desde hace 22 días que en cada asentamiento están con las ollas populares, pero este es el momento que ya no cuentan con recursos y piden la urgente ayuda de la SEN y la Gobernación.

En Salto del Guairá. Los moradores del barrio 15 de Agosto, del km 5, Salto del Guairá, Canindeyú, se manifestaron con el objetivo de exigir la entrega de más kits de víveres, porque lo que se había entregado fueron insuficientes, según manifestaron. Roberto Martínez, uno de los afectados, dijo que ya se cansaron de organizar ollas populares pidiendo casi diariamente ayuda a los comerciantes, que si bien es cierto, nunca se niegan en colaborar; sin embargo, ya genera vergüenza por los permanentes pedidos que se realizan. JR, CA y EC