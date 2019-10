Ex One Direction Louis Tomlinson visitará Paraguay en el 2020

Embed ¡El anuncio que tanto estabas esperando! ✨ LOUIS TOMLINSON por primera vez en Paraguay



13 de Mayo | SND Arena



Muy pronto más info para que puedas adquirir tu entrada #LouisTenPy pic.twitter.com/bCeVVD66lm — G5pro (@G5pro) October 24, 2019

El artista ya lanzó tres singles como adelanto de Walls que son Two of Us, Kill My Mind y We Made It.

Su tour iniciará en marzo, en España, luego pasará por Italia, Suecia, Alemania, Francia, Países Bajos, Inglaterra, Escocia, Emiratos Árabes, Indonesia, Nueva Zelanda, Australia, Japón, Brasil, Argentina, Canadá y Estados Unidos, además de Paraguay.

Louis Tomlinson - Kill My Mind Kill My Mind es uno de los tres adelantos de Walls. Video: Louis Tomlinson Youtube.

Nacido en Doncaster, Inglaterra, Tomlinson integró el grupo pop One Direction con el que alcanzó la fama a nivel mundial. También participó del programa The X Factor, donde se creó la banda con Niall Horam, Zayn Malik, Liam Payne y Harry Styles.

Con One Direction publicó discos de estudio; y vendió millones de copias a nivel mundial.