Ex intendente Mario Ferreiro con fecha para su audiencia

La juez Alicia Pedrozo citó al ex intendente de Asunción Mario Ferreiro para el 2 de julio, a las 08:00, para su audiencia de imposición de medidas cautelares en la causa por los hechos de supuesta lesión de confianza, coacción, coacción grave y tráfico de influencias.

Esto, en el proceso de la supuesta caja paralela que operaba desde la Comuna durante su administración y que derivó en su renuncia al cargo.

La convocatoria de imposición de medidas para Ferreiro se da luego de que el Tribunal de Apelación en lo Penal, Tercera Sala, confirmara la resolución de la jueza de Garantías, Alicia Pedrozo sobre la imputación en su contra.

El abogado Guillermo Ferreiro, había cuestionado la imputación considerándola nula, ya que no reunía los requisitos legales para su presentación, por lo que apeló.

El pasado 20 de mayo un Tribunal de Apelaciones en lo Penal, con voto dividido de los camaristas Cristóbal Sánchez, José Waldir Servín y Agustín Lovera Cañete ratificaron el fallo del 24 de enero pasado, que rechazó el recurso de la defensa de Ferreiro.

La causa. Ferreiro está procesado en la misma causa tras las declaraciones de la ex titular de la Dirección de Transparencia y Anticorrupción de la Municipalidad de Asunción, Carina Benítez, quien afirmó que había elevado informes sobre cajas paralelas al ex intendente y que no pasó a mayores.

Ferreiro está imputado por los supuestos delitos de lesión de confianza, coacción, coacción grave y tráfico de influencias, por la agente fiscal Stella Maris Cano. La investigación se inició a raíz de una denuncia de Camilo Soares, ex titular de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), quien dio a conocer este presunto esquema y a los supuestos implicados.

Poco después, se dieron a conocer audios que implican a la ex diputada Rocío Casco, al ex funcionario de la Municipalidad Aureliano Servín, al ex funcionario de la SEN Alfredo Guachiré, entre otros.

Mario Ferreiro denunció posteriormente que Soares planeó un “operativo masacre” contra él para derrocarlo.

Además del ex intendente, en la causa están imputados sus sobrinos Mauricio Ferreiro Paz y Fernando Ferreiro Ayala, así como Marcelo Mancuello y Víctor Ocampos, jefe de Gabinete de la Comuna y secretario; Aureliano Servín, director de la Municipalidad de Asunción y Rocío Casco.