Ex futbolista sufre aparatoso accidente de tránsito

La camioneta en la que viajaba el ex jugador volcó tras ser embestida en la parte trasera por un automóvil.

El ex jugador de fútbol Julio César Enciso, quien actualmente forma parte del cuerpo técnico del club Cerro Porteño, protagonizó un accidente de tránsito en la madrugada de este martes sobre la avenida Cacique Lambaré y Bonifacio Ovando, de Lambaré.

En una imagen de circuito cerrado se observa que un vehículo de color rojo giró de forma imprudente e impactó contra la camioneta de Enciso, de la marca Toyota, modelo Fortuner, de color negro, de cuya consecuencia perdió el control y volcó, arrastrándose por varios metros sobre el pavimento, informó NPY.

El ex jugador fue asistido por algunos testigos que pidieron auxilio a los bomberos voluntarios, quienes acudieron al lugar y trasladaron a Enciso hasta un centro asistencial en donde se encuentra en buenas condiciones de salud.

https://twitter.com/npyoficial/status/1564698360195448841 Exfutbolista de la selección Paraguaya, sufrió un accidente automovilístico en la madrugada de este martes.



Un automóvil gira de forma imprudente e impacta por su camioneta, lo que provocó un aparatoso vuelco sobre Cacique Lambaré.



No se radicó denuncia sobre el hecho.#NPY pic.twitter.com/nPKquQh7TC — NPY Oficial (@npyoficial) August 30, 2022

El subcomisario Gustavo Chaparro, de la Comisaría 15ª de Asunción, manifestó que hasta el momento no se recepcionó denuncia alguna sobre el accidente de tránsito.

Comentó que solo recibieron el relato de un testigo, quien sostuvo que el conductor de la camioneta perdió el control y volcó frente a la estación de servicios en donde trabaja.

Explicó que en el transcurso de la mañana apareció en las redes sociales una imagen de circuito cerrado que aún ellos no tienen en su poder, por lo que no pueden corroborar si se trata efectivamente del accidente. No obstante, aclaró que el horario, las características del lugar y de la camioneta coinciden con lo relatado por el testigo.

El uniformado manifestó que en la imagen se observa a un vehículo rojo que circula por la avenida Cacique Lambaré y gira en la calle Bonifacio Ovando. Aseguró que en ese lugar no existe ningún cartel que prohíba el giro a la izquierda en esa calle.

Mencionó que el conductor del vehículo rojo no se quedó en el lugar, por lo que no pudo ser identificado. El personal policial ya está abocado a recolectar imágenes de los comercios de la zona para tener un mejor panorama y si existe un hecho punible poner en conocimiento del Ministerio Público.