Alrededor de 150 inmigrantes europeos que no creen en el Covid-19 y en las vacunas componen actualmente una comunidad llamada El Paraíso Verde, asentada en Caazapá , donde buscan atraer a otros ciudadanos de Europa que tienen el mismo pensamiento, revelaron a través del medio internacional Infobae.

La comunidad abarca un territorio cerrado de 1.600 hectáreas, donde esperan albergar hasta a 3.000 ciudadanos europeos residentes en Paraguay. Aparentemente, según la publicación, cuentan con el apoyo del ex mandatario Horacio Cartes.

Los miembros provienen específicamente de Alemania, Suiza y Austria y establecieron lo que ellos llaman como un “paraíso antisocialista”. No están de acuerdo con el 5G, chemtrails, agua fluorada, las vacunas obligatorias y las restricciones sanitarias.

Lea también: Grupo de antivacunas, liderado por diputado, atropella sede de Última Hora

“Los habitantes de El Paraíso Verde viven según los principios escritos por los fundadores de la benevolencia mutua, encontrándose con respeto y comunicación abierta y directa. El Paraíso Verde está abierto a todas las personas que piensan y sienten con el corazón”, señalan a través de su página web, escrita en alemán.

Vínculos con Horacio Cartes

La ex presidenta del Cabildo de Caazapá Gladys Rojas había asegurado al medio internacional The Guardian que Paraíso Verde estaba protegido por vínculos con la facción política del ex presidente Horacio Cartes.

Además, indicó que dos integrantes de la familia Cartes fueron miembros del directorio de Reljuv, una empresa que pertenece a El Paraíso Verde, y en las últimas elecciones municipales, el presidente de la firma, Juan Buker, estuvo muy involucrado en las campañas electorales de los candidatos respaldados por Cartes.

Desde El Paraíso Verde habían publicado en setiembre del 2021 un video en el que mostraban que Horacio Cartes y Santiago Peña realizaron una visita a la comunidad.

Visita de estado histórica a El Paraíso Verde - visita de Horacio Cartes y Santiago Peña

"El 16 de setiembre de 2021 pasará a la historia nuestra comunidad. Horacio Cartes, el popular ex presidente, y el Dr. Santiago Peña, el probablemente próximo presidente de Paraguay, visitará El Paraíso Verde. (...) A continuación, recepción por parte de nuestros 487 empleados y más de 100 colonos", señalaban en la descripción del video, donde a su vez resaltaban que "todos estaban sin tapabocas".

Además, indicaron también en el escrito que Cartes dijo "literalmente": "Me gustaría ser parte de su comunidad y ayudar como una herramienta eficaz".

Aumento de inmigrantes con la pandemia

De acuerdo con la publicación de The Guardian, la llegada de los europeos al país se intensificó con la pandemia del Covid-19 y muchos de ellos atribuyen su movimiento al escepticismo sobre el virus y las vacunas.

En ese sentido, de cuatro alemanes llegados en 2019 a Caazapá, se pasó a 101 en el 2021, según las cifras oficiales, mientras también otros extranjeros antivacunas se fueron estableciendo en otras partes del país.

Según señalaba un ciudadano alemán en el medio inglés, las leyes de inmigración de Paraguay son muy acomodables y, por ende, atractivas para ellos, “que quieren escapar de la matrix y huir del Estado profundo y el orden mundial único”.

Puede interesarle: Extranjeros no pudieron ingresar al país por no tener certificado de vacunación contra Covid-19

Mientras algunos pobladores de Caazapá no están de acuerdo con su permanencia y sus prácticas, otros los aceptan porque se vuelven una fuente de ingresos y hasta empleadores para los ciudadanos de la zona.

Por su parte, autoridades sanitarias de Caazapá están preocupadas por la comunidad del grupo de escépticos del Covid-19 ante la nueva ola de contagios, teniendo en cuenta que no están vacunados contra el coronavirus y, además, en ningún momento de la pandemia respetaron los protocolos sanitarios de la no aglomeración.

Desde que entró en vigencia la nueva normativa de presentar el certificado de vacunación para ingresar al país, el Estado ya ha negado la entrada a al menos seis ciudadanos alemanes por no contar con el requisito.