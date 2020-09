Euclides se recupera y seguirá en el Ministerio

El ministro del interior, Euclides Acevedo, aseguró que está “en franca recuperación” tras ser internado con diagnóstico de Covid-19. En charla con Radio Monumental 1080 AM Acevedo afirmó que dejará el hospital “con más fuerza y con mayor entusiasmo”, confirmando que seguirá al frente de la cartera de Estado.

“Estuve con una especie de oxígeno asistido, para poder equilibrar las consecuencias lógicas de una neumonía viral que me infectó el 42% del pulmón”, detalló Acevedo, agregando que sigue en el Hospital Rigoberto Caballero porque debe cumplir el protocolo.

Igualmente, se consideró “una persona sana”, pero dijo que “el pulmón es un motorcito que debemos cuidar”. “Voy a salir con más fuerza y con mayor entusiasmo”, insistió. Además, admitió que se equivocó al no acudir al centro asistencial ante los primeros síntomas. “Un error del que debo aprender, ante los primeros síntomas debemos acudir al médico, no esperar a última hora. Estúpidamente me quedé encerrado”, confesó.