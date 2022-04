"Soy precandidato, pero si alguien mide mejor que yo, iré detrás de él"

Apenas ordene algunos asuntos pendientes y termine de cumplir ciertos compromisos de Estado en agenda, Euclides Acevedo oficializará su renuncia al cargo de ministro de Relaciones Exteriores para participar en la carrera por la presidencia de la República, que se definirá en las elecciones generales del 2023. Lo hará a impulso de un nuevo movimiento, Nueva República, impulsado fundamentalmente por el Partido Revolucionario Febrerista (PRF) -socialista, policlasista y democrático-, con la consigna de abrirse paso hacia una concertación y la salvedad de que si en este proceso surge otro candidato o candidata “que mida mejor” para las comicios generales del próximo año, él renunciaría a su candidatura, porque el objetivo es “entrar a ganar”, dice. Aunque no lo confirma, corre la versión de que su dupla será Hugo Fleitas (liberal), gobernador de Cordillera, con quien podrían competir en las internas del PLRA (Partido Liberal Radical Auténtico) contra Efraín Alegre, por concertación.

- ¿Este movimiento ya está participando de la mesa de concertación de partidos de la oposición o de Ñemongeta, iniciativa que agrupa a otros sectores también opositores?

- No, no. Todavía no. Nosotros hemos satisfecho una exigencia del Código Electoral. Lo que estamos haciendo ahora es hablar calendarizadamente con actores políticos de todos los sectores, justamente para buscar unidad programática, no solo candidaturas.

Apuntamos a un bloque que busque efectivamente la toma del poder de una manera democrática y no solamente chapa presidencial, sino gobernadores, parlamentarios y concejales departamentales.

-¿Están abiertos a captar a los partidos tradicionales y mayoritarios, ANR y PLRA, descontentos con el manejo de estas agrupaciones políticas?

-Acá se busca incluir a todos. Y más que descontentos, lo que buscamos es la ilusión y el apoyo a una nueva República. De mi parte y de la mayoría de los candidatos con los que he hablado, todos tenemos la vocación de poder y, al mismo tiempo, un gran desprendimiento. Acá no hay líderes infalibles, no hay profetas, acá todos somos iguales y nos iremos detrás del que se posicione mejor. Tenemos que llegar todos juntos, es lo importante. No tienen cabida los mezquinos, los resentidos, aquellos que se mueven por discriminaciones o rencores, no, no. Solamente la concordia salvará al Paraguay.

-¿Usted se plantea como precandidato a la presidencia de la República?

-Sí, soy precandidato, pero obviamente si alguien mide mejor que yo, iré detrás de él. Siempre hay que dar la derecha al goleador. No importa el puesto en que uno juegue. Lo importante es el equipo y este tiene que entrar a ganar y a ganar.

-¿Hugo Fleitas será su compañero de fórmula?

-Aún no hay (compañero de fórmula). Pero él es un candidato formidable. Para todo. Es un gran tipo.

-¿No es corto el tiempo para lograr un objetivo tan difícil como una concertación democrática en un escenario político en que la oposición se halla prácticamente atomizada?

- Siempre hay tiempo. Es más, tenemos que aprovechar ahora para revisar el Código Electoral. No puede ser que campañas electorales de esta naturaleza duren un año. Esto es en desmedro de la gestión del Gobierno. Nosotros no podemos caer en la trampa del electoralismo. No obstante, nos ajustamos a la ley vigente y tiempo hay de sobra.

- ¿De qué sectores son los amigos que impulsan el nuevo movimiento y su candidatura?

- Básicamente febreristas, pero hay de todo en este grupo, colorados, liberales, progresistas e individualidades relevantes. Es amplio e integrador.

- ¿Entonces no están cerrados a una alianza con los partidos de oposición mayoritarios como el PLRA y el Frente Guasu?

- Claro, ni sin el PLRA, el Frente Guasu, el Encuentro Nacional y el PDP. No se puede prescindir de nadie, para nada.

-Siempre se dice que en unas elecciones el partido en función de gobierno lleva ventaja porque tiene el manejo de la estructura. ¿Analizan este aspecto?

- En una campaña electoral todo el mundo sabe que se gana con un rostro, un programa y una estructura. Esta última, siempre cuesta dinero. Es muy importante, pero no es imprescindible. Nosotros le damos un gran valor al dinero, la contribución será transparente conforme al Código Electoral, y en ese sentido, creemos que la falta eventual de recursos será suplida con pasión, compromiso y la convicción absoluta de ganar. Esto supera todo caudal monetario.

- Usted sabe que el electorado mayoritario en el país es cautivo del bipartidismo ANR y PLRA. ¿Consideraron esta realidad?

- - Claro que lo hicimos. Ninguno de nosotros somos debutantes ni improvisados. Pero, creemos que hoy día hay un alto porcentaje de una ciudadanía más crítica y, sobre todo, menos cautiva al prebendarismo. Yo tengo mucha fe en eso, pero obviamente no somos ningunos timoratos. Sabemos muy bien que la plata es importante.

- Lo vimos en las pasadas elecciones municipales...

- Síii, sabemos que los votos se cotizan entre 500 mil y 1 millón de guaraníes. Eso no podemos evitar. Pero vamos a tratar de suplir con otro tipo de electorado. Sabemos que el electorado prebendario es de dirección imprevisible.

- ¿Qué nombres puede compartirnos de las individualidades que acompañan su proyecto?

- No quiero profanar el pudor, pero dentro de poco verán en los titulares los adherentes. Muchos están acá y otros fuera del país.

- ¿Cuándo deja Cancillería y quién será el sustituto?

- Designar mi sustituto es facultad exclusiva del presidente. Yo estaré en la Cancillería el tiempo necesario para “poner la casa en orden” y cumplir algunas responsabilidades de Estado, como el atender al canciller de la Argentina, Santiago Cafiero. Luego me iré y me pondré la vincha y el cuchillo de monte.

Cinco ministros de RREE en 4 años

A menos de 5 meses de cumplirse el 4º año de gestión del presidente Mario Abdo Benítez, su gobierno afronta de nuevo la necesidad de designar un nuevo canciller. Será el quinto ministro de Relaciones Exteriores en menos de 4 años del periodo presidencial que finaliza en agosto del 2023.

Entre los posibles candidatos para reemplazar en el cargo a Euclides Acevedo suenan los nombres del embajador Julio César Arriola, de la Representación Permanente ante la ONU; el embajador José Antonio Dos Santos, embajador del Paraguay ante los Estados Unidos. También el embajador (jubilado) Emilio Giménez, cuya última misión que cumplió hasta marzo del año pasado fue la Embajada en Francia. Algunas fuentes diplomáticas también mencionan al embajador Manuel María Cáceres, actual director paraguayo de Itaipú.

Aunque no se descarta que pueda ser algún legislador.

LOS CANCILLERES

Luis Alberto Castiglioni. De agosto 2018 a julio de 2019.

Antonio Rivas Palacios. De julio 2019 a octubre 2020.

Federico González. De octubre 2020 a enero 2021.

Euclides Acevedo. De enero 2021 a abril 2022.